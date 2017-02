Hrajúca legenda klubu. Fantastický Marek Hamšík zaznamenal hattrick a pomohol tak Neapolu k jasnej výhre

Pred pár minútami som dopísal o Petrovi Budajovi a teraz musím opäť vychváliť ďalšieho slovenského športovca, keďže obaja páni spravili takto večer našej krajine výbornú reklamu. V 23. kole zavítal Marekov Neapol na ihrisko Bologne a čakala sa jednoznačná výhra hostí, ktorí sa chceli opäť priblížiť čo najbližšie k prvému Juventusu. Na našu radosť k tomu prispel aj slovenský reprezentant, a to nie len tak hocijako.

Marek nie je v prvom rade kanonier, skôr šance pripravuje a podieľa sa na tvorbe celej akcie, keďže jeho futbalový mozog pracuje vždy na plné obrátky a snaží sa tak svojimi prihrávkami dačo vymyslieť. Aj on však dokáže byť pred bránou nesmierne nebezpečný a okrem tvorby hry prispieva aj gólmi a dokonale to ukázal aj v dnešnom zápase. Neapol ho poľahky vyhral 1:7 a Marek Hamšík k tomu prispel hneď tromi gólmi. A hlavne ten tretí stojí za to.