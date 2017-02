Rekordér vyletel zo skúšky v autoškole po 5 sekundách. Sadol za volant a nechtiac sa zaradil rovno do protismeru

Craig Barraza má 33 rokov, býva v meste King’s Lynn a celý život prežil v Spojenom kráľovstve, takže by nemal mať žiadne problémy s tým, na ktorej strane cesty sa tam jazdí. Napriek tomu sa stal národným rekordérom po tom, čo sa perfektne pripravený vybral na skúšku do autoškoly, sadol si za volant a na vôbec prvej križovatke mu na pár sekúnd akosi prestala fungovať myseľ a on sa zaradil priamo do protismeru. Craig pritom na kurz v autoškole a samotnú skúšku minul viac než 1200 eur a niekoľko týždňov svojho času, keď sa v 33 rokoch konečne odhodlal získať vodičský preukaz. Dovtedy sa autoškoly bál, pretože ešte pred dovŕšením dospelosti mu na hodine v autoškole zdochlo auto priamo na kruhovom objazde a on mal odvtedy psychologický blok.

Keď jeho inštruktor Steve Fletcher a policajt sediaci na zadnom sedadle zbadali, kam sa Craig rozhodol na hlavnej ceste zaradiť, nemohli tomu sami uveriť a to už majú cez 20 rokov skúseností. Najhoršie na tom bolo, že zostatok cesty sa Craigovi podarilo zvládnuť celkom dobre a nebyť chvíľkového zlyhania na samotnom začiatku, vodičák by získal. Teraz si myslí, že mu táto skúsenosť spôsobila ďalší psychologický blok a že na ďalší pokus vodičské oprávnenie zase nezíska, ale my dúfame, že sa mu to po toľkých rokoch podarí.