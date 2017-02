Sex na jihočeském venkově či Kognitivní schopnosti papoušků šedých. Jaké jsou nejbizarnější předměty českých univerzit?

Vysoká škola. Bez ní by člověk nikdy nezjistil, kolik panáků se dá vypít za hodinu a půl dlouhou pauzu mezi předměty, kolik přezdívek se dá vymyslet z příjmení jednoho profesora a samozřejmě i spoustu dalších opravdu zajímavých věcí. Je to prostě jedna velká sranda až do té doby, než přijde na zkouškové a kredity. Bohužel nejsme rytíři Jedi, ale zatím jen padawani a tak nám nestačí jedno mávnutí rukou se slovy „kredity budou stačit“, ale musíme se uchýlit k zapisování volitelných a povinně volitelných předmětů. Ačkoliv po celou dobu studia moc nechápeme rozdíl mezi nimi, a už vůbec ne, jak něco může být povinný a zároveň volitelný. Těžkých předmětů máme dost, a tak si samozřejmě chceme volit nejsnazší cestu, jak se ke kreditům dostat. Ta často vede i přes předměty typu Studium kognitivních schopností papoušku šedých nebo Kurz porno studií. Ano, slyšíte správně. I takové bizáry se na českých univerzitách vyučují a my jsme se rozhodli se jim podívat na kloub. Jaké nejprapodivnější předměty byste si mohli do sisu, kdyby pokaždé při zápisu nespadl, zapsat? #necosiprejpadaSIS

1. Lidská sexualita

Univerzita Karlova: Fakulta humanitních studií

Redakčně upravený sylabus: Kurz "Lidská sexualita" je interdisciplinárním kurzem, ve kterém uvidíte na jednom místě pedofila, kněze a Roberta Rosenberga. A spoustu dalších lidí, které například vzrušuje být převlečen za koně nebo hrátky ve stylu 50 odstínů šedi. Pro pochopení, o co tu vlastně jde, přidáváme video ukázku.

2. Studium kognitivních schopností papoušků šedých

Univerzita Karlova: Fakulta humanitních studií

Redakčně upravený sylabus: Studenti budou samostatně zhruba třikrát týdně docházet do Laboratoře mezidruhové komunikace, aby tam absolvovali trénink papoušků šedých aneb pokud nenaučíš mluvit papouška, vylejou tě z fakulty!

Prostě předmět důležitý asi jako tyto titulky.

3. Sex na jihočeském venkově v raném novověku

Univerzita Karlova: Filozofická fakulta

Redakčně upravený sylabus: Naučíte se, jak sundat šajsku a možná padne i něco o pikadoru. Mimo jiné si studenti po absolvování kurzu si odnesou tzv. perličku k pivu, a to jak se sex na jihočeském venkově v raném novověku lišil na od sexu na severočeském venkově v raném novověku. A to v životě jde.

4. Etické problémy pornografie

Univerzita Karlova: Katolická teologická fakulta

Redakčně upravený sylabus: Dozvíte se, jaký je rozdíl mezi pornem a kapelou Kryštof. V pornu je lepší hudba.

Atraktivní název předmětu přinesl zcela rekordní počet přihlášených, který překvapil i samotného vyučujícího.

5. Výběrový seminář: Bond. James Bond.

Univerzita Karlova: Filozofická fakulta

Redakčně upravený sylabus: Kredity. Kredity Zdarma.

6. Káva a čištění kávovarů

Masarykova univerzita

Redakčně upravený sylabus: Se nám na rektorátu nechtělo čistit kávovary, tak jsme z toho udělali předmět.

7. Proč Harry Potter?

Univerzita Pardubice: Filozofická fakulta

Redakčně upravený sylabus: Avada Kedavra českému školství.

Ne, v tomto případě nemůžeme předmětu nic vytknout. Je vážně zajímavé probírat, co stojí za úspěšností knih o Harrym. Může za to dobrá marketingová kampaň, mimořádně kvalitní um Rowlingové, nebo magie a kouzla?

Žádný z předmětů není smyšlený a jakákoliv podobnost s předměty na tvojí fakultě rozhodně není náhodná. Znáš-li podobně podivné předměty, neváhej se o ně s námi podělit do komentářů. A jestli trumfneš Kognitivní schopnosti papoušků šedých, vysloužíš si malé bezvýznamné plus.