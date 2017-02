Iba 12-ročná speváčka Diana nemá problém s hitmi od Adele či Amy Winehouse. Mama jej talent odhalila úplnou náhodou

Je skvelé, ak sa do popredia dostávajú mladí a najmä talentovaní Slováci. Vďaka Fun rádiu dostala šancu zaujať našu verejnosť aj 12-ročná Diana Kovaľová, ktorá žije s rodičmi v Španielsku a vo voľnom čase si veľmi rada spieva. Zistila to jej mama, keď sa započúvala do zvuku vychádzajúceho z Dianinej izby a po tom, čo objavila, aký talent jej dcéra ukrýva, rozhodla sa ju natočiť a zavesiť niekoľko videí na internet. Na Vianoce si Diana vychutnala skladbu Silent Night od Mariah Carey, ale cudzie jej nie sú ani tie najmodernejšie počiny, ako napríklad pieseň I got you od Bebe Rexha. Diana dokonca nemá problém s hitmi od speváčok ako Adele či Amy Winehouse, čo sú ťažké oriešky aj pre skutočné profesionálky, a tak by sa s takýmito výkonmi pokojne mohla o pár rokov stať hviezdou nášho šoubiznisu.

