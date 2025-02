Alo Yoga, On či Satisfy. Toto je 8 aktuálne najviac hot značiek so športovou módou pre mužov aj ženy

Aktívny životný štýl je často priamo prepojený aj s oblečením, ktoré nosíme. Nájdi si svoje obľúbené.

Tréningové oblečenie nebolo nikdy dôležitejšie – v posledných rokoch je v módnej sfére určitým fenoménom, čo môžeš pozorovať nielen na samotných športovcoch, ale tiež v rámci životného štýlu mnohých populárnych ľudí a influencerov z úplne odlišných pracovných odvetví.

S rastúcou popularitou aktívneho lifestylu medzi mladými ľuďmi značky už neponúkajú len oblečenie vyhradené na čas strávený v posilňovni, na bežeckom ovále alebo v cyklistickom sedle, ale stierajú hranice medzi funkčnosťou a módou. Fitness kúsky sa stali neoddeliteľnou súčasťou šatníkov, ktoré môžeš kombinovať s high fashion doplnkami a nikto na teba nebude zazerať.

Jednotlivé modely však musia byť účelné, nielen dobre vyzerať, a preto sme sa podrobne pozreli na najlepšie značky aktívneho oblečenia na trhu, ktoré ponúkajú oboje. Vynechali sme spoločnosti typu Nike, Adidas, New Balance, Oakley a podobne, a pozornosť sme upreli na (zatiaľ) menších hráčov, ktorých popularita však rastie raketovým tempom.

Nezáleží na tom, aký šport alebo typ tréningu praktikuješ, na svoje si príde každý nadšenec pohybu so zmyslom pre štýl.

Satisfy

Značka Satisfy tento rok oslavuje 10. výročie od svojho založenia a za pomerne krátky čas si vybudovala skvelú reputáciu a silnú fanúšikovskú základňu so spoločnou vášňou pre beh, a to v takmer akýchkoľvek podmienkach.

Tím špecialistov v štruktúrach francúzskej značky vyvíja technické vybavenie, ktoré znižuje rušivé vplyvy a pomáha bežcom odomknúť svoj potenciál na maximum. Príjemným bonusom je, že jednotlivé modely oblečenia či doplnkov majú originálnu modernú estetiku, vďaka čomu sa budeš v kúskoch cítiť dobre aj mimo fyzickú záťaž.

Zdroj: Satisfy

Produkty s logom Satisfy sú spojením prvotriedneho dizajnu s použitím špičkových tkanín vyrobených pomocou moderných technológií s dôrazom na ekológiu. Medzi obľúbené štýly patria tričká s charakteristickými dierami, dvojvrstvové šortky v rôznych strihoch a komfortné mikiny. Značka okrem vlastných produktov predstavila tiež spolupráce s väčšími hráčmi na trhu so športovým vybavením, ako sú napríklad HOKA® alebo Oakley.

Pozri si ponuku značky Satisfy v online obchode a nájdi si kúsky do šatníka. Ceny sú priamoúmerné kvalite a ich kúpu určite neoľutuješ.

Zdroj: Satisfy

247

Za číselným spojením 247 je ukrytý britský brand aktívneho oblečenia (najmä pre nadšencov behu, pozn. redakcie), ktorý patrí pod známu streetwearovú značku s názvom Represent.

Zakladateľ George Heaton pretavil svoju lásku k aktívnemu lifestylu do vlastnej kolekcie tréningového vybavenia, ktoré za krátky čas ovládlo ulice svetových metropol. Pri pohľade na jednotlivé návrhy rýchlo pochopíš prečo.

Zdroj: 247 – By Represent

Kolekcia 247 je vytvorená s ohľadom na výkon a všestrannosť, pričom je navrhnutá tak, aby poskytovala funkčnosť aj štýl bez ohľadu na prostredie, v ktorom budeš pri vykonávaní svojej obľúbenej športovej aktivity.

Niekoľko modelov s logom 247 máme odskúšaných na vlastnej koži a môžeme ich len odporúčať. Kvalita a pohodlie, ktoré ponúkajú, je na vysokej úrovni a za adekvátne považujeme aj ceny. Skontroluj aktuálnu ponuku tank topov, tričiek, mikín, šortiek, ale aj pokrývok hlavy či slnečných okuliarov v online obchode.

Zdroj: 247 – By Represent

On

On je bez akýchkoľvek pochýb najznámejšou značkou športového vybavenia v dnešnom zozname, ale stále nie je na rovnakej úrovni popularity ako Nike, Adidas a podobne, aj keď ponúka zaujímavejší sortiment.

Vďaka silnému marketingu v posledných rokoch, keď vedenie švajčiarskej značky angažovalo ako ambasádorov nielen športové hviezdy (napr. Roger Federer, pozn. redakcie), ale aj celebrity na čele so Zendayou či speváčkou FKA twigs a zvučnej spolupráci s módnym domom Loewe, však očakávame čoraz väčší dopyt po modeloch s minimalistickým logom On.

Zdroj: On

Cieľom značky On je vyrábať vysoko výkonné produkty s čo najnižším dopadom na životné prostredie – navrhnuté s ohľadom na recykláciu z preferovaných materiálov a s využitím vlastných zdokonalených výrobných metód.

Vývojári a inžinieri značky dobre vedia, že pohyb spája všetkých – od elitných atlétov až po tých, ktorí so športom ešte len začínajú, čomu prispôsobujú návrhy, ktoré sú premyslené do najmenších detailov a ponúkajú špičkovú kvalitu a fresh dizajn. Či už hľadáš nový pár tenisiek alebo kompletný športový outfit, s ktorým zaboduješ aj v mestských uliciach, skontroluj online obchod značky On.

Zdroj: On

Alo Yoga

Ďalšou značkou, na ktorú sa pozrieme v dnešnom zozname, poznajú najmä ženy. Spoločnosť Alo Yoga založili Danny Harris a Marco DeGeorge v roku 2007 v Kalifornii s cieľom vyrábať najlepšie oblečenie na jogu na svete.

Obaja zakladatelia považujú značku Alo Yoga za svoje poslanie, pretože uvedomelý pohyb vnímajú ako cestu k lepšiemu a zdravšiemu životu, pričom vytváranie športového vybavenia, ktoré sa nosí aj v uliciach, pomáha preniesť myšlienku do podvedomia a motivuje k ďalším aktivitám.

Zdroj: Alo Yoga

Dizajnérsky tím Alo Yoga zachytáva trendy v súčasnej ženskej aj mužskej móde, vďaka čomu prekračuje hranice ateliéru na cvičenie. Vzhľad, príjemné a funkčné materiály sú v harmónii s vysokou kvalitou. Nie nadarmo patria medzi fanúšičky značky napríklad Kendall Jenner, Gigi Hadid, Hailey Baldwin, Rosie Huntington-Whiteley, Jennifer Lopez a ďalšie celebrity.

Ak ešte nevlastníš žiadny kúsok s logom Alo Yoga, pozri si ponuku legín, tielok, mikín, búnd a podobne v online obchode. S prázdnym košíkom určite neodídeš.

Zdroj: Alo Yoga

Pas Normal Studios

Nezabudli sme ani na nadšencov cyklistiky, pre ktorých máme pripravený tip v podobe perfektného funkčného vybavenia od Pas Normal Studios. Koncept značky so sídlom v Kodani spočíva v tvorbe dokonalého oblečenia v kombinácii s vizionárskou estetikou, vďaka ktorej budeš v sedle svojho bicykla neprehliadnuteľný/-á.

Pas Normal Studios prináša kolekcie plné inovatívnych návrhov a nových výrobných metód, ktoré definujú modernú cyklistiku.

Zdroj: Pas Normal Studios

Dizajnérsky tím značky si ctí veľké tradície populárneho športu, ale vsádza na vzory a farby, ktoré vychádzajú z módnych trendov.

V produktovom portfóliu Pas Normal Studios nájdeš špičkové oblečenie z textílií a s technológiami, aké vyžadujú profesionálni jazdci na okruhu. Všetky štýly sú však odolné a vytvorené na dlhodobé používanie, vďaka čomu investíciu nebudeš ľutovať. Kodanská značka ťa navyše oblečie aj mimo bicykel – vybrať si môžeš zo širokej škály bavlnených tričiek, mikín, technických búnd aj nohavíc. Viac detailov a jednotlivé vrstvy nájdeš v online obchode.

Zdroj: Pas Normal Studios

Adanola

Ženy, ktoré majú rady pohyb a sledujú fashion trendy, určite zachytili, že množstvo známych influenceriek, ale aj modeliek, nosí kúsky s logom britskej značky Adanola. Koniec koncov, medzi ambasádorky značky patrí Kendall Jenner.

Spoločnosť so sídlom v Manchestri je na módnej mape síce len od roku 2018, ale perfektne zachytila trend „clean girl“ z TikToku, vďaka čomu v posledných sezónach zaznamenala obrovské úspechy, keď viac ako strojnásobila svoje tržby, ako uvádza Vogue Business.

Zdroj: Adanola

Produkty Adanola sú navrhnuté tak, aby boli všestranné ako životný štýl aktívnych jednotlivcov. Poslaním značky je vytváranie vysokokvalitného športového vybavenia a základných kusov oblečenia dostupného pre každého. Každý kúsok z dielní populárnej značky je prispôsobený tomu, aby sa v ňom nositeľ cítil čo najlepšie, nech robí čokoľvek.

Značka si vybudovala veľkú a silnú komunitu nielen v Európe, ale aj v zámorí, pričom ceny produktov, ako sú napríklad obľúbené legíny, komfortné teplákové súpravy, šiltovky a podobne, považujeme stále za adekvátne a férovo nastavené. Skontroluj online obchod Adanola a vyskladaj si nový športový outfit do fitka aj mestských ulíc.

Zdroj: Adanola

District Vision

Plný počet bodov udeľujeme značke District Vision, ktorá ponúka všetko – jedinečnú a silnú identitu, originálny dizajn, cool spolupráce a kvalitu. Za vznikom losangelskej športovej ikony v roku 2016 stojí dvojica Tom Daly a Max Vallot.

Daly a Vallot od začiatku verili v holistický prístup k športu a v myšlienku, že duševná pohoda je základom každej formy fyzickej aktivity, respektíve cvičenia.

Zdroj: District Vision

Prvým produktom s logom District Vision boli bežecké slnečné okuliare Keiichi, ktoré vytvorili na základe spätnej väzby od atlétov z reálneho života v spolupráci s japonskými inžiniermi a dodnes ide o jeden z bestsellerov značky.

Všetky produkty sú orientované najmä na bežeckú komunitu – od funkčných spodných vrstiev, cez šortky a tank topy, až po vrchné vrstvy, doplnky a obuv, na ktorej spolupracujú s New Balance. Priamoúmerné vysokej kvalite použitých materiálov a spracovaniu sú aj ceny jednotlivých kusov v online obchode.

Zdroj: District Vision

NAGNATA

NAGNATA je austrálska značka, ktorá sa perfektne pohybuje na hranici medzi športovou a lifestyle módou. Za vznikom značky sú sestry Laura May a Hannah Gibbs, ktoré mali už predtým skúsenosti z odevného priemyslu, čo maximálne zúročili pri tvorbe vlastných modelov.

V centre záujmu NAGNATA je udržateľnosť a oslava rozmanitosti. Značka si zakladá na filozofii udržateľného dizajnu a jej premyslený prístup k dizajnu si zachováva úctu k poctivosti materiálu a jeho vplyvu na telo aj planétu.

Zdroj: NAGNATA

Vďaka spojeniu prirodzených vlastností organických vlákien s modernými technológiami a inováciami sú kolekcie NAGNATA určené pre aktívny životný štýl od štúdia až po ulice veľkomiest, pričom ukážkovo stierajú hranice medzi technickým športovým oblečením a módou.

Ako môžeš vidieť zo fotografií, tak už na prvý pohľad ide o výnimočné kúsky v prémiovej kvalite hodné vyšších cien. Skontroluj širokú škálu produktov austrálskeho ateliéru vrátane genderless návrhov s podtitulom SAMA v online obchode.