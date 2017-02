Futuristický balíček brambůrek změří hladinu alkoholu v krvi a v případě jeho výskytu zavolá Uber

Na neuvěřitelně rychlý vývoj techniky, který zřejmě rozhodně nekončí, ba naopak, jsme si už někteří stihli zvyknout. No stále existují věci, jejichž podstata nás šokuje a dokáže nám, že v budoucnosti je opravdu možné všechno. Tak třeba pytlíček chipsů, který vám změří alkohol v krvi, a pokud nějaký detekuje, upozorní vás zčervenáním obrázku na přední straně, že nemáte řídit.

Už to je dost šílené, a kdyby vám tohle někdo řekl před patnácti lety, mysleli byste si, že to moc přehnal se sledováním sci-fi filmů. Ale co kdyby vám taky řekl, že pokud balíček detekuje alkohol, tak vám dokonce zavolá řidiče, který vás poté bezpečně odveze domů? Na přední straně balíčku od firmy Tostitos s podtitulem Party Safe se proto také nachází tlačítko, které po zmáčknutí okamžitě vyvolá nejbližšího řidiče aplikace Uber. Firma Tostitos totiž s Uberem udržuje partnerství a dokonce vám ještě společně s organizací Mother Against Drunk Driving (MADD) z cesty proplatí 10 dolarů. Vítejte v budoucnosti.