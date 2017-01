V znamení luxusu. Mobilná novinka Vertu Constellation kombinuje zafír, titánové telo a precíznu ručnú výrobu

Existuje niekoľko výrobcov smartfónov, ktorí nechcú byť súčasťou bežného spotrebiteľského trhu, pretože vyvíjajú, vyrábajú a ponúkajú produkty spĺňajúce tie najnáročnejšie požiadavky najnáročnejších zákazníkov. Známa britská spoločnosť Vertu patrí medzi ne a jej najnovší počin predstavuje jeden z ďalších dôkazov, že tomu tak skutočne je. Vynovená generácia high-end modelu Constellation vo svojej výbave kombinuje iba to najlepšie, čo momentálne na pultoch obchodov s elektronikou nájdeme, takže nikoho neprekvapí ochranné sklo z poriadne odolného zafíru, konštrukcia pozostávajúca z titánu či pravej kože a tiež dôležitý fakt, že luxusný Android smartfón nevyrábajú automatizované stroje, ale ostrieľaní remeselníci vo vlastných rukách. A Vertu sa tým, celkom pochopiteľne, chváli aj na zadnej strane nadštandardne drahej novinky nesúcej modernejšie vizuálne spracovanie. Čo však technické špecifikácie? Žiadne béčko.

V útrobách Vertu Constellation tiká high-end čipset Snapdragon 820, a aj keď už existuje lepší model, tento kúsok má stále čo ponúknuť. Rovnako treba spomenúť až 4 GB operačnú pamäť RAM, s ktorou pôjde multitasking skutočne lahodne. Na ukladanie dát je používateľovi k dispozícii 128 GB interné úložisko alebo vložená microSD karta. Uhlopriečka AMOLED displeja dosahuje 5,5-palca a jeho jemné rozlíšenie (2 560 x 1 440 pixelov) patrí do kategórie WQHD. A nezabudlo sa ani na rýchle nabíjanie 3 220 mAh batérie cez USB Type-C port, pričom súčasťou výbavy je i podpora pre niektoré bezdrôtové nabíjačky. Na zadnej strane nájdeme 12 megapixelový hlavný fotoaparát s fázovým automatickým zaostrovaním či obrovskými pixelmi, takže by ho nemali zaskočiť ani horšie svetelné podmienky. Cenovku zatiaľ nepoznáme, no ako už býva zvykom, zrejme sa vyšplhá na niekoľko tisícok eur. Predaj začne v polovici februára.