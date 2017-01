73-ročný deduško nevedel celých 10 rokov vyriešiť hlavolam, tak napísal do japonskej zábavnej šou. Zdanlivo jednoduchá úloha potrápila aj fyzika

V polovici januára sme sa s otvorenými ústami sledovali staršiu japonskú zábavnú šou, v ktorej sa ľudia snažili vytiahnuť zo sklenenej vitríny zlatú tehličku s minimálnym množstvom nadbytočného priestoru a na internete sa od vtedy objavilo niekoľko ďalších podobných formátov. Najnovšia japonská šou s novozískaným internetovým úspechom sa zamerala na 73-ročného deduška, ktorý 10 rokov navštevoval rovnakého lekára a keď sedel v čakárni, snažil sa vyriešiť hlavolam položený na stole. Jeho princíp spočíval v tom, že človek musí presunúť kovový krúžok zo zelenej gule na červenú, ale ani zďaleka to nie je také jednoduché, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Keď to už deduška prestalo baviť a bál sa, že hlavolam nevyrieši pred tým, než sa pominie, napísal do tejto šou a musíme uznať, že ak sa Japoncom chce, ich televízne relácie môžu byť celkom zábavné.

