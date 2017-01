Dokázal by si vybrať 12-kilogramovú zlatú tehličku z vitríny len so 7 milimetrami priestoru? Japonská zábavná šou ľudí mimoriadne vyhecovala

Na internete sa z času na čas objavia časti japonských zábavných šou a treba podotknúť, že sa v nich väčšinou dejú veci, ktoré sa dajú pochopiť len veľmi ťažko. Našťastie, nasledujúca šou z Japonska neobsahovala žiadne úchylné časti, ale zamerala sa na zdanlivo jednoduchú úlohu. V sklenenej vitríne sa nachádzala tehlička čistého zlata s hmotnosťou 12,5-kilogramu a úlohou súťažiaceho bolo vybrať ju z nej. Možno si hovoríš, že to predsa nemôže byť zložité, avšak tehlička bola široka 78 milimetrov a otvor vo vitríne len 85 milimetrov, takže si musel dobre popremýšľať nad tým, ako naložiť so zostávajúcimi 7 milimetrami. Hodnota samotnej tehličky sa pohybovala okolo niekoľkých desiatok tisíc eur, lenže v prípade, že by súťaziacemu podarilo vytiahnuť ju bez pomoci akýchkoľvek nástrojov, získal by len zlatú plaketu v hodnote približne 40 eur. Neznie to ako vysoká čiastka, ale s prihliadnutím na to, že za pokus človek zaplatí len niekoľko desiatok centov by sa to celkom oplatilo. Podarilo sa však niekomu splniť úlohu a vytiahnuť tehličku z vitríny?

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.