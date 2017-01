Slovenský fotograf Gabriel Lovás na svoje korene nezabúda. Hoci žije v zahraničí, na Instagrame nám robí úžasnú reklamu

Meno Gabriel Lovás asi nie je nikomu, kto sa kedy obtrel okolo fotografie, neznáme. Tento šikovný Slovák patrí ku svetovej špičke medzi fotografmi, fotí tie najvýznamnejšie akcie v Európe a má za sebou spolupráce s veľkými menami svetového šoubiznisu (U2, Lenny Kravitz, Dolce Gabana,...).

Napriek tomu, že je však roboty kopec, Gabriel odišiel zo Slovenska už v roku 2005 a dnes žije so svojou manželkou a troma deťmi v Londýne, nikdy nezabudol, odkiaľ pochádza. Výsledok? Instagramový účet @thisisslovakia, ktorý atakuje hranicu 30-tisíc sledovateľov, má obrovskú základňu fanúšikov aj v zahraničí a čo príspevok, to pastva pre oči. A možno aj pekný príklad toho, že aby sme sem dostali turistov, nepotrebujeme milióny eur na cestovný ruch, potrebujeme len jeden jednoduchý dobrý nápad a šikovného človeka, ktorý sa do toho oprie naplno. Talentovaní Slováci, ktorí každý deň tvoria nádherné snímky, sa už postarajú o zvyšok. Stačí akúkoľvek fotku označiť hashtagom #thisisslovakia a na populárnom účte sa môžeš objaviť aj ty.

Ja byť zo zahraničia, presvedčí ma to. Posúď sám.

