Čo keby známe značky nevyrábali produkty, na ktoré sme u nich zvyknutí? Starbucks by mohol byť napríklad čistiaci prostriedok

Po príchode do nákupného centra okamžite vnímaš hromadu značiek a ku každej si vieš aspoň približne priradiť presný produkt, ktorý ju preslávil. Nech už je to káva zo Starbucksu alebo topánky od adidasu, niekedy predsa len treba zmeniť zaužívané zmýšľanie a presne do toho sa pustil Mike Stefanini pri tvorbe svojho nasledujúceho projektu. Všetko to začalo tak, že Mike vymýšľal len tak z dlhej chvíle nový dizajn pre plechovku od Coca Coly a odrazu mu napadlo, že na červenej plechovke by sa celkom dobre vynímalo logo spoločnosti Nike. Skúsil ho tam aj nakresliť a čuduj sa svete, Nike by sa zrejme uživilo aj v oblasti sýtených nápojov. Po prvom úspechu si povedal, že tomuto projektu musí dať väčší priestor a pustil sa do búrania tradičných asociácií. Zo Starbucks spravil čistiaci prostriedok, z adidasu zase zubnú pastu a Pepsi premenil na aviváž, ktorú by si piť určite nechcel.

