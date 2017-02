Hip Hop Žije 2017 zverejňuje prvé mená. Dočkáme sa stálic ako H16, Pil C či Rytmus a premiérovo vystúpia AK aj Supercrooo

V aktuálnom roku to bude pre veľký slovenský rapový sviatok s názvom Hip Hop Žije už piate výročie. Organizátori sa pochopiteľne snažia každým rokom zlepšovať a posúvať latku vyššie, a tak sa bez pochýb aj v tomto prípade dočkáme výborného dvojdňového programu plného kvalitných vystúpení interpretov nielen českolslovenskej scény. V kalendári si poriadne označ dátum od piatku, 30. júna do nedele, 2. júla. Návšetvníkov bude pochopiteľne najviac zaujímať samotný line-up a obsadenie, takže sme si dnes pre vás pripravili zverejnenie prvých mien, no a postupne budeme odhaľovať aj tie ďalšie, vrátane headlinera. Alebo headlinerov? Nechajme sa prekvapiť.

Na Hip Hop Žije 2017 sa teda môžeme tešiť na shows k novým albumom od Rytmusa, H16 či Pil C-ho. Vystúpia aj chalani z Nerieš, Strapo a prvý krát formácie Supercrooo, Azurit Kingdom či label Blakwood Records, takže si na svoje prídu aj fanúšikovia českého rapu. Čo sa týka lístkov, tak tie si môžeš zakúpiť napríklad hneď na oficiálnej stránke www.hiphopzije.sk za zatiaľ podstatne zvýhodnenú cenu, ktorá sa bude postupne navyšovať.