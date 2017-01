Aj ty si vždy v obchode vyberieš tú najpomalšiu pokladňu? Tu je 5 rád, ako sa tomu vyhnúť

Starý známy príbeh. V obchode v rýchlosti nakúpiš to, čo potrebuješ a cez uličky sa predieraš k pokladniam. Pri každej je dlhý rad a ty tak musíš urobiť to správne rozhodnutie, kam sa zaradiť. Ide o veľmi dôležité rozhodnutie, nakoľko sa ponáhľaš a chceš byť z obchodu vonku čo najrýchlejšie. Kráčajúc okolo postávajúcich ľudí očami dôkladne skenuješ situáciu a premýšľaš: “Postavím sa za tú pani v ružovom alebo radšej vedľa?“ Volíš druhú možnosť. Po pár minútach pani v ružovom opúšťa obchod a v tvojom rade sú pred tebou stále dvaja zákazníci. Tlak stúpa na dvesto na tristo a v hlave ti behá jediná myšlienka: “Prečo si do riti práve ja vždy vyberiem tú najpomalšiu pokladňu?“ Odborníci tvrdia, že sa tomu dá vyhnúť. Poďme sa spolu pozrieť, ako.

Akí ľudia stoja pred tebou?

Niekedy nehrá rolu počet ľudí čakajúcich v rade ale skôr to, čo sú to za ľudia a aký je obsah ich nákupného košíka. To znamená, že sú situácie, kedy môžeš byť v dlhšom rade vybavený rýchlejšie ako v tom, kde čaká menej ľudí. Nemáme nič proti starším ľuďom, no je pravdepodobné, že im platba či balenie tovaru do tašiek nejde tak svižne ako mladším ročníkom. Preto postaviť sa za tri dôchodkyne nemusí byť práve ta najlepšia voľba.

Obsah košíka

Je lepšie postaviť sa do radu, v ktorom majú zákazníci málo položiek alebo za niekoho s plným košíkom? Väčšina by asi zvolila prvú voľbu, no opak je pravdou. Matematik Dan Meyer tvrdí, že každý zákazník potrebuje určitý čas na vybavenie bez ohľadu na to, koľko položiek má v košíku. Ide o pozdravenie, uloženie nákupu do tašky, platbu a rozlúčenie. Celý tento proces podľa výskumu zaberie v priemere 41 sekúnd. Preto postaviť sa za osobu s väčším nákupom môže byť efektívnejšie ako za viacero ľudí s malým počtom položiek, nakoľko každý z nich musí absolvovať vyššie spomenutý proces. Celý matematický model, ktorý sa venuje tejto problematike, nájdeš tu.

Ktorí pokladníci sú najrýchlejší?

Odborník menom Robert Samuel, zakladateľ spoločnosti, ktorá za teba vystojí rad (áno, aj také niečo vo svete existuje) pre New York Times prezradil, že radšej pri nákupoch preferuje pokladníčky. Nie, že by to mužom nešlo, no ženy podľa neho za pokladňou pracujú efektívnejšie. Každopádne sa toto pravidlo nedá zovšeobecniť, nakoľko rýchlosť ovplyvňujú aj ďalšie faktory ako napríklad to, ako sa v daný deň pokladník či pokladníčka vyspala alebo to, koľko rokov praxe už má za sebou a tak pozná kódy ovocia, zeleniny či pečiva naspamäť.

Samoobslužné pokladne

To, čo je v zahraničí úplne bežná vec, sa pomaly ale iste rozbieha aj v našich končinách. Ak obchod, v ktorom nakupuješ, disponuje samoobslužnými pokladňami, využi ich. Rozumieme, že niektorí ľudia môžu mať pred týmito modernými mašinami rešpekt, no po pár nákupoch zrealizovaných cez samoobslužné pokladne si človek zvykne. Urýchliš tak svoj nákup a dokonca ťa táto rola chvíľkového pokladníka možno bude dokonca aj baviť. Problém nastáva, keď kupuješ alkohol. Ten musí prísť schváliť niektorý zo zamestnancov a niekedy sa stáva, že nikto kompetentný nie je práve nablízku.

Ukľudni sa

Aj toto je jedno z riešení. Hoci to môže znieť drsne, chyba nemusí byť vždy iba v obchode, ľuďoch stojacich v rade či pomalých pokladníkoch, ale práve v tebe. Podľa výskumu ľudia čakajúci v radoch zvyknú zveličiť čas čakania až o 36%. Možno niekedy preto stačí iba trocha pozitívneho myslenia a problém je vyriešený. Ak aj napriek tomu začneš hromžiť, uvedom si, že na vine možno nie je pomalá pokladníčka ale majiteľ prevádzky, ktorý šetrí náklady a prevádzka je personálne poddimenzovaná.

Takéto "utrpenie" už určite zažil každý z nás...