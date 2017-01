The Mountain z Game of Thrones sa pokúsil prekonať rekord v najdlhšom hode práčkou. Vyzval dokonca bývalého najsilnejšieho muža sveta

Ak by ťa jedného dňa chcela tvoja frajerka vymeniť za poriadného chlapa, za skutočnú horu, potom by určite oslovila islandského herca Hafþóra Björnssona. Hafþóra určite poznáš zo svetoznámeho seriálu Game of Thrones, kde stvárňuje postavu The Mountain, momentálne v zaujímavej verzii, ale keď tento veľký sympaťák práve nenatáča, rád využíva svoju silu pri rôznych zábavných činnostiach. Na pozvanie organizácie Guinnessovej knihy rekordov sa nedávno vybral do Talianska zasúťažiť si proti bývalému najsilnejšiemu mužovi na našej planéte Zydrunasovi Savickasovi a ich súboj spočíval v tom, kto dokáže hodiť práčku čo najďalej. Práčku s hmotnosťou 46 kilogramov by mala väčšina z nás problém vôbec zdvihnúť a nieto ešte hodiť, ale obom silákom sa to podarilo. Neprezradíme ti, kto bol úspešnejší, a tak zhliadni samotné video, veď na Hafþóra sa vždy dobre pozerá.

