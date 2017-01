Medzinárodný festival The Legits Blast po prvýkrát v Prahe!

The Legits Blast nemusíme už asi nikomu predstavovať. Prestížny medzinárodný festival plný hudby a tanca bude debutovať v Prahe a nadväzuje tak na letnú edíciu, ktorá sa odohrala minulý rok na Slovensku. Prilákala pozornosť veľkého množstva tanečníkov, ale okrem iného aj divákov zo 72 krajín celého sveta.

Hlavná časť festivalu sa odohrá už 28. januára v shopping centre Arkády Pankrác o 22:00. Že sa máme na čo tešiť, potvrdzuje aj finále svetovej série Undisputed - World Bboy Series, teda najprestížnejší bboyingový projekt, ktorý odštartuje celý festival. Spektakulárne finále sa dostáva aj do strednej Európy - a to doslova do jej srdca. Po britskom Londýne (2014) a francúzskom Marseille (2015) zabojuje o víťazstvo v Prahe 10 najlepších bboyov z celého sveta - Európu početne zastúpia šiesti, jeden Aziat a traja Američania. Chalani sa prebojovali spomedzi 7000 účastníkov zo 120 krajín sveta, takže snahu im snáď ani nemožno uprieť. Na víťazovi sa zhodne porota zložená z piatich členov, do kroku bude hrať tanečníkom súčasný najlepší DJ na breakovej scéne, DJ Lean Rock (USA) a vystúpi aj legendárny americký MC Jeru the Damaja.

Po vyhlásení výsledkov nás čaká hudobná časť festivalu - vystúpi legendárne duo Indy a Wich a po nich preberie žezlo Separ a DMS. Afterku ošéfujú pražskí funkáči Champion Sound a party stage ovládnu viacerí DJi z celého sveta - spomínaný DJ Lean Rock, DJ Renegade (UK), DJ Smirnoff (RU) a DJ Scream (UA). Festival samozrejme pokračuje aj v nedeľu, kedy sa na pravé poludnie v Pankráci uskutoční projekt Rep Your Crew - svetové finále breakových skupín, kde sa očakáva asi 50 zoskupení z celého sveta. Víťaz si so sebou berie titul majstra sveta Rep Your Crew. V tento deň sa vstup neplatí. Closing party v klube Uhelna patrične uzavrie celý festival.

Projekt je podporený Hlavným mestom Praha. Pre viac informácií sleduj Facebook The Legits Blast alebo udalosť na Facebooku. Vstupenky zakúpiš v sieti Ticketportal.