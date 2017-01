Google ho kúpil za 50 miliónov a jeho maskot sa volá Bugdroid. 7 zaujímavostí o systéme Android

Pri vzostupe smartfónov stálo pomerne veľa mobilných systémov, no len dva z nich dokázali preraziť a vybudovať si nemalý zástup používateľov, ktorí dnes spokojne užívajú ich bohatú ponuku aplikácií, vyladené a tiež moderne vyzerajúce používateľské prostredie či skutočne pestrú funkcionalitu. Z iOS a Androidu sa postupom času stalo niečo, bez čoho si zrazu nevieme predstaviť ani pár hodín. Otvorený operačný systém s logom malého zeleného polorobota, patriaci pod krídla Googlu, má však za sebou okrem iného aj celkom zaujímavý príbeh. Na začiatku svojej dlhej cesty vymenil pôvodného majiteľa a v súčasnosti mu patrí drvivá časť trhu, ktorá je oproti podielu alternatívy od Applu niekoľkonásobne väčšia. Samozrejme, treba tu brať do úvahy i to, že Android nájdeme vo viacerých modeloch od rôznych výrobcov z každého kúta planéty, pričom sa dá bez akýchkoľvek problémov zaobstarať low-end kúsok za zhruba 100 eur, čo však na druhú stranu nie je momentálne vôbec podstatné. Aké ďalšie zaujímavosti o tomto fenoméne digitálnej doby ešte vieme?

Google ho nevytvoril, ale kúpil

Mnohí z nás si slovíčko Android spájajú s internetovým gigantom, no ten za jeho vznikom priamo nestál, pretože ho od pôvodných tvorcov kúpil až v roku 2005 za rovných 50 miliónov dolárov, aby dokázali držal krok s dobou. V roku 2007 navyše prišiel prvý iPhone a tomu chýbala poriadna konkurencia, čo Googlu poskytlo doslova ideálnu príležitosť trafiť dve muchy jednou ranou - rozšíriť ponúkané internetové služby do neustále žiadanejších inteligentných mobilných telefónov a zároveň uchmatnúť čo najväčšiu časť z meniaceho sa trhu s modernými mobilnými zariadeniami. Za vývojom stál Andy Rubin a jeho tím softvérových odborníkov zo slávneho startupu Android Inc., ktorý po zrealizovanej akvizícii prešli pod krídla spokojného giganta. Členov manažmentu navyše čakali lukratívne pracovné miesta na vyšších riadiacich pozíciach.

Takto to vyzerá pred centrálou spoločnosti Google

Systém pre digitálne fotoaparáty

Asi len málokoho by napadlo, že tvorcovia Androidu spočiatku plánovali priniesť systém určený pre digitálne foťáky. Plány sa ale nakoniec zmenili a zameranie ich ambiciózneho softvérového počinu v procese vývoja preorientovali na smartfóny, ktoré práve zažívali obrovský boom. A spravili dobre. Postupom času sa z neho stal univerzálny operačný systém, čiže ho viacero etablovaných spoločností môže využívať ako pri mobiloch, tak aj pri ďalších typoch elektroniky, vrátane televízorov alebo takých hodiniek. Tam to však ani zďaleka neskončí. V blízkej budúcnosti bude zrejme takmer všade okolo nás.

"Android" je prezývkou Andyho Rubina

Softvérový inžinier, ktorý stál za zrodom operačného systému, pracoval ešte pred založením startupu Android Inc. nejakú dobu aj pre kalifornské jabĺčko. Kariéru tam začal počas roka 1992 a skončil o tri roky neskôr. Meno Andy Rubin navyše nesie 17 patentov zo Spojených štátov amerických, kde je zapísaný ako vynálezca. A práve kvôli blízkemu vzťahu k technológiám ho kolegovia z Apple prezývali "Android", ktorý prestavuje akéhosi hybrida medzi človekom z mäsa či kostí a neživým robotom, čo ho potom inšpirovalo pri hľadaní dodnes používaného názvu pre pripravovaný softvér.

Zľava doprava: Eric Schmidt, Andy Rubin a Hugo Barra

Prvý Android smartfón bol od HTC

Aj keď High Tech Computer nepatrí medzi obzvlášť známe značky, ako napríklad Samsung alebo Apple, spája sa so špičkou spotrebiteľskej elektroniky. V portfóliu tohto taiwanského výrobcu nájdeme predovšetkým kvalitne spracované Android smartfóny, ktorým dokonca nechýba ani bohatá história, siahajúca až do roku 2008. HTC vtedy totiž predstavilo úplne prvý mobilný telefón poháňaný operačným systémom od Googlu. Model s vysúvacím dotykovým displejom a fyzickou klávesnicou niesol označenie Dream, pričom technické špecifikácie tvorila 256 MB operačná pamäť RAM, 1 150 mAh batéria, 3,2-palcová uhlopriečka, rozlíšenie 320 x 480 pixelov alebo jedno jadrový procesor z dielne spoločnosti Qualcomm.

Patrí mu až okolo 85 percent trhu

Obrovský počet aktívnych smartfónov s Androidom nie je jedinou pýchou Googlu. Neuveriteľné sú aj percentá, ktoré mu patria na spotrebiteľskom trhu. O aké čísla presne ide? Bavíme sa tu o približne 85-percentnom podieli s mierne pohyblivými číslami v rozpätí od -5 do +5 percent. Ak to porovnáme s podielom iOS, tak rozdiel medzi nimi predstavuje približne 70 percent. Ako už ale bolo spomínané, treba zohľadňovať viacero podstatných faktorov, medzi ktoré patrí aj fakt, že Android si môže zaobstarať i zákazník bez vysokého rozpočtu. Na uvedený percentách má teda nemalý podiel výborná dostupnosť smartfónov, kde sa systém nachádza.

Trhový podiel mobilných systémov z roku 2016

NASA použila Android aj vo vesmíre

A nejeden krát. Americká NASA vybavila v rámci oceneného projektu zaujímavého PhoneSat hneď niekoľko menších satelitov legendárnym Android smartfónom Samsung Nexus S, aby im poslúžili ako lacný, no efektívny prostriedok na zber, spracovanie a následne odosielanie dôležitých dát (aj fotografií) priamo z obežnej dráhy Zeme. Cieľom projektu bolo skúsiť, či dokáže takáto nízko nákladová alternatíva nahradiť klasické satelity, ktoré stáli neporovnateľne viac a pritom disponovali slabším procesorom alebo menšou operačnou pamäťou ako spomínaný model mobilného telefónu z roku 2010. Rovnako stojí za zmienku, že prvá generácia kompaktného satelitu pod označením PhoneSat 1.0 vo svojich útrobách obsahovala HTC Nexus One, čo bol vlastne generačný predchodca smartfónu Nexus S, a fyzické zhotovenie NASA stálo o polovicu menej ako zaplatili za pokročilejší PhoneSat 2.0, čiže zhruba tých 3 500 dolárov.

Jeho maskot má meno, volá sa Bugdroid

Možno to znie trošku vtipne, no je to tak. Ikonický polorobot z loga operačného systému internetového giganta skutočne nesie meno Bugdroid. Nešlo však o úplne prvého maskota. Tým bol Dandroid, ktorý, ako môžeme nižšie vidieť na vlastné oči, vyzeral skutočne šialene. Dlho ale netrvalo a nahradil ho trošku serióznejšie vyzerajúci Bugdroid od profesionálnej dizajnérky s menom Irina Blok pracujúcej pre Google.

Dandroid