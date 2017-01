Malý fanúšik hokejistov Chicaga si svoj mliečny zub vytrhol skutočne štýlovo. Jackson sa netradičnej výzvy nezľakol

Chicago Blackhawks patrí bezpochyby medzi najpopulárnejšie kluby najpopulárnejšej zámorskej hokejovej súťaže NHL. Svojich fanúšikov má aj na Slovensku, a to hlavne vďaka tomu, že jeho farby počas tejto sezóny háji dvojica slovenských hokejistov - Marián Hossa a Richard Pánik. Medzi rádovo státisíce fanúšikov klubu patrí aj malý Jackson, ktorého podľa vzhľadu tipujeme na škôlkára, maximálne prváčika na základnej škole. Ako to už býva u detí jeho veku, prvé trvalé zuby sa začínajú hlásiť o slovo a z tohto dôvodu je potrebné, aby im miesto uvoľnili mliečne zuby. Prečo ale chodiť k zubárovi, keď sa zúbok rozkolíše? To si zrejme povedal aj Jackson a rozhodol sa, že si rozkolísaný zub vytrhne sám, a to v hokejovom štýle. Vychutnajte si spontánnu radosť po úspešne prevedenom príklepe.

