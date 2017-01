Vedci objavili Hviezdu smrti a na nej zároveň aj Pac-Mana. Saturnov mesiac pobavil mnohých ľudí

V našej slnečnej sústave nemajú miesto len známe planéty či blúdiace kusy skál a prachu, ale aj väčšie telesá ako napríklad mesiace. Najznámejším zo všetkých je pre širokú verejnosť jednoznačne náš Mesiac, avšak aj okolo planéty Saturn obieha objekt, ktorý by vám mohol niečo pripomínať. Sonda Cassini vyhotovila záber mesiaca Mimas podobajúceho sa na slávnu Hviezdu smrti z legendárnych Hviezdnych vojen (zo vzdialenosti 185 000 kilometrov), čo bola vojenská základňa so schopnosťou ničiť najrôznejšie cudzie objekty. Nižšie uvedený záber vznikol ešte 22. októbra 2016, avšak ako býva zvykom, chvíľu trvalo, kým sa dostal na Zem a NASA ho zverejnila až v januári tohto roka.

Aby toho nebolo málo, keď vznikli zábery mesiaca zachytávajúce teplo, došlo k ďalšej zaujímavej situácii. Na obrázku sa vedcom následne zobrazil taktiež veľmi známy japonský Pac-Man, a to dokonca s okom a vyzerá to, ako by išiel práve niečo zhltnúť.

Na záver ešte gif zobrazujúci Saturn a jeho mesiace:

Ide o obrovskú zhodu náhod alebo nám chce Mimas niečo naznačiť?