Conor McGregor má krásnu sestru, o ktorej svet veľmi nevedel. Na príťažlivú Aoife sa pozerá o trošku lepšie, ako na svetoznámeho bojovníka

Pred niekoľkými dňami sa v kuloároch objavili informácie o tom, že Floyd Mayweather ponúkol Conorovi McGregorovi rovných 15 miliónov dolárov za to, že sa zúčastní ich spoločného súboja. Conor si v poslednom čase žije na vysokej nohe a svojich fanúšikov na sociálnych sieťach pravidelne zásobuje závideniahodnými fotografiami drahých áut, nehnuteľností či luxusných dovoleniek. Vedel si však aj o tom, že Conor má staršiu sestru so zaujímavým menom Aoife a pozerá sa na ňu minimálne rovnako dobre ako na írskeho bojovníka?

Staršia sestra Aoife v tichosti z času na čas pridáva fotografie na svoj Instagram, kde sa objavuje aj Conor a inak tomu nebolo ani pred pár dňami, keď sa Aoife zosobášila so svojím partnerom Markom. Obrad sa odohral v írskom mestečku Enniskerry a nemohol na ňom chýbať ani Conor so svojou tehotnou priateľkou Dee Devlinovou, takže o známe tváre na svadbe nebola núdza. Aoife sa občas zúčastňuje aj Conorových zápasov a pochváli sa fotografiami zo zákulisia, lenže jej fanúšikov v posledných dňoch oveľa viac zaujali zábery z medových týždňov na Maldivách. Aoife sa nechala odfotiť v príťažlivej póze, dívajúc sa na nekonečný oceán a okrem dolnej časti plaviek na sebe nemala oblečené vôbec nič. Conorova sestra teda vyzerá celkom príťažlivo a určite by si o nej nepovedal, že pracuje v spoločnosti zaoberajúcej sa prenájmom bágrov. Mimochodom, Aoife nie je jedinou Conorovou sestrou, pretože svetoznámy bojovník má ešte ďalšiu sestru Erin.

New York bound #teammcgregor #makinghistory @thenotoriousmma @deedevlin1 Fotka zveřejněná uživatelem Aoife Mcgregor Elliott (@aoifemcgregor85), Lis 9, 2016 v 1:53 PST

Fotka zveřejněná uživatelem Aoife Mcgregor Elliott (@aoifemcgregor85), Říj 30, 2016 v 8:50 PDT

4th day wearing @bellamianta tan and it still looked like the 1st... Definitely gonna use this tan for my wedding.. #goldenglow Fotka zveřejněná uživatelem Aoife Mcgregor Elliott (@aoifemcgregor85), Říj 6, 2016 v 6:09 PDT

Lift selfie with one of my bridesmaids #bacheloretteweekend #poolparty #roundtwo Fotka zveřejněná uživatelem Aoife Mcgregor Elliott (@aoifemcgregor85), Zář 24, 2016 v 9:06 PDT

Pool party vibes with my girl @deedevlin1 #vegas Fotka zveřejněná uživatelem Aoife Mcgregor Elliott (@aoifemcgregor85), Srp 22, 2016 v 7:09 PDT

Having an azelaic peel done in my favourite place @clearskin_clinic thank you for always looking after my skin. #ivebeentoclearskin Fotka zveřejněná uživatelem Aoife Mcgregor Elliott (@aoifemcgregor85), Čec 27, 2016 v 8:31 PDT

#tbt @erinmcgregor123 @thenotoriousmma #minimcgregors Fotka zveřejněná uživatelem Aoife Mcgregor Elliott (@aoifemcgregor85), Srp 2, 2016 v 8:51 PDT

Dancing through life #paradise #honeymoon Fotka zveřejněná uživatelem Aoife Mcgregor Elliott (@aoifemcgregor85), Led 9, 2017 v 12:29 PST

Fotka zveřejněná uživatelem Aoife Mcgregor Elliott (@aoifemcgregor85), Led 10, 2017 v 4:51 PST

Fotka zveřejněná uživatelem Aoife Mcgregor Elliott (@aoifemcgregor85), Čen 6, 2016 v 12:08 PDT

Wrapped up watching the sunset hungover after my 4 cocktails #nondrinker #notable #summerevenings Fotka zveřejněná uživatelem Aoife Mcgregor Elliott (@aoifemcgregor85), Kvě 14, 2016 v 1:26 PDT

Road trip @erinpixietaylor thanks for my #newhair chop chop #freshsundays #littleadventures Fotka zveřejněná uživatelem Aoife Mcgregor Elliott (@aoifemcgregor85), Led 31, 2016 v 4:06 PST

Chilling....✨ Fotka zveřejněná uživatelem Aoife Mcgregor Elliott (@aoifemcgregor85), Pro 26, 2015 v 9:39 PST