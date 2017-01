Mrazivý útok žraloka na potápača sa mohol skončiť smrťou. Iba zlomky sekundy ho delili od istého konca

Ak nie ste spokojní s dovolenkou na Jadrane či Grécku a radšej by ste si vyskúšali trochu adrenalínového potápania, vyhliadnite si niektoré lokality v Austrálii, ktoré zaznamenali už v minulosti útok žralokov. Miesto pokojného "plavočenia" budete celú dobu vo vode dávať pozor, či sa na vás z niektorej strany nevalí žralok belavý alebo tiež Bull shark. Svoje anglické meno si nevyslúžil len tak, je totiž známy najmä pre svoju agresivitu. Vyskytuje sa prevažne v teplých, plytkých vodách blízko pobrežia, o čom vás presvedčí minútový záznam sprvoti pokojného lovu rybára a potápača Kerryho Daniela. Okrem iného naňho však natrafíte aj v riekach a teda nemá problém ani so sladkovodnými tokmi.

Iba v zlomku sekundy sa v objektíve objavila táto dovolíme si tvrdiť krvilačná beštia, pričom okamžite zamierila ku svojmu cieľu a nebyť rybárovej pohotovej reakcie a harpúny, záznam z GoPro kamery by pravdepodobne exportoval až záchranný tím. Na obranu žraloka sa spustila proti rybárovi a príležitostnému potápačovi vlna kritiky sprevádzaná komentármi, že na žraločom území v prvom rade nemal čo robiť. "Vytrhol mi zbraň z ruky spolu s lanom. Neuvedomil som si, že bola zaseknutá v jeho ústach. Čakal som, kedy ju vypľuje, no potom mi napadlo, že to zato nestojí a odplával som preč," tvrdí 35-ročný Daniel. Apeluje tiež tým, že spolu s partiou sa sem každoročne vyberajú už 6 rokov a ešte sa s ničím podobným nestretli. Predpokladáme však, že aj skúsenému potápačovi by táto situácia priviedla poriadny strach a hnedú vlajku v plaveckom úbore. Každý jeden by zaiste konal inštinktívne.