Vášnivé a romantické bozky na krásnych fotografiách. Vedel by si však rozlíšiť obyčajných kamarátov a zamilované páry?

Fotograf Ben Lamberty ešte v roku 2013 urobil záber, ktorý potom inšpiroval celú nasledujúcu fotografickú sériu. Odfotil vtedy bozkávajúci sa pár a miera nežnosti, vášne a láskavých emócií ho napokon prinútila pozvať si do svojho štúdia niekoľko kamarátov, zložených okrem iného aj zo zamilovaných dvojíc, a potom ich odfotil v momente, keď sa ich pery dotýkali. Na bozkávajúcich sa pároch Bena fascinovalo snáď všetko to, čo objektív fotoaparátu dokázal zachytiť, ale aj emócie skryté pod povrchom, ktoré sa dajú len odhadovať, pretože ide o čosi abstraktné. Na nasledujúcich fotografiách sa teda môžeš pokochať prejavmi lásky, no na druhej strane máš príležitosť preskúšať si aj svoj detektívny talent, pretože niektorí z týchto ľudí tvoria pár a niektorí sú len obyčajnými kamarátmi. Uhádneš, kto je kto? A len tak mimochodom, je len na tebe, ako svoje rozhodnutie odôvodníš, pretože Ben oficiálne nepovedal, ke je pravda.

