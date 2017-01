Len 2,6 mm hrubá 4K OLED TV od LG prichádza rozdupať konkurenciu. Keď ju zavesíte na stenu, vyzerá ako obraz

Spotrebiteľské technológie prechádzajú ako technologickou, tak aj vizuálnou evolúciou, ktorá sa sústredí na minimalizáciu a kompaktnejšie rozmery. Smartfóny majú čoraz tenšie rámiky a čoraz menšie konštrukcie, pričom to isté platí asi o všetkom, čo disponuje zabudovaným zobrazovacím panelom. Či už teda hovoríme o telefónoch, laptopoch alebo takých televíziách, jedného dňa budú tieto zariadenia pripomínať všetko možné, len nie to, čo naozaj sú. A nová 4K TV z dielne spoločnosti LG môže byť skvelým príkladom, pretože na prvý pohľad vyzerá ako kus umeleckého diela, ktoré je zavesené na stene. Preto asi nikoho ani neprekvapí, že ide o takzvaný "Picture on Wall" dizajn. Jej profil má iba 2,6 milimetra a vedľa každej strany pestrofarebného displeja nájdete doslova dychberúco tenučký rámik.

Vynovený rad LG W pozostáva z desiatich modelov, pričom každý ponúka mierne rozdielne parametre, a to vrátane rozdielnej uhlopriečky. OLED TV tvorí obrazovka a elegantne vyzerajúci SoundBar s audio technológiou Dolby Vision aj Dolby Atmos, ktoré sú prepojené prostredníctvom diskrétneho káblu. A keďže je televízia tak tenká, všetky porty (4x HDMI, 3x USB a port pre optický audio kábel) sú umiestnené na časti s reproduktormi. Čo sa týka technologických inovácií, tak v porovnaní s minuloročnou generáciou môžeme počítať s lepšou presnosťou podania farieb (áno, ani tu nechýba takmer celý farebný priestor DCI-P3), o 25 percent vyšší jasom či vylepšenou ochranou pred reflexiou svetla. Hardvérová výbava ale tiež zahŕňa HDR, takže kombinácia s hernou konzolou Sony PlayStation 4 Pro poskytne príležitosť využiť plný potenciál. Cenu vrátane dostupnosti budeme poznať trošku neskôr.