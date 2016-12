Karibský raj v podobe Amerických Panenských ostrovov ti dá 300 dolárov za to, že ich navštíviš. Špeciálna kampaň začne hneď od roku 2017

Na našej planéte existujú stovky exotických destinácií, ktorými by nepohrdol azda žiaden z nás a do tejto kategórie treba zaradiť aj Americké Panenské ostrovy. Je nám jasné, že z Európy len tak ľahko letenky za dostupnú cenu do tohto karibského raja nenájdeš, ale čo keby sme ti povedali, že Americké Panenské ostrovy ti najnovšie dajú rovno 300 dolárov na míňanie na ich území. Nejde o žiadny chyták, len o novú propagačnú kampaň spojenú so 100. výročím od momentu, kedy Američania prebrali kontrolu nad časťou Panenských ostrovov od Dánska. Netipovali by sme, že práve exotické destinácie budú ponúkať až takéto lákavé ponuky a podmienky pritom nie sú vôbec zložité.

Zvedavým turistom stačí objednať výlet trvajúci minimálne tri noci prostredníctvom stránky USVI.com a Americké Panenské ostrovy im potom spoločne s potvrdením o objednávke zašlú aj kredity v hodnote 300 dolárov. Nie, samozrejme, že nedostaneš tri stodolárovky, ale papierové osvedčenie o kreditoch, ktoré potom budeš môcť minúť v zapojených prevádzkach a tých teda bude dostatočné množstvo. Možno sme ťa sklamali, že ponúkaných 300 dolárov nebudeš môcť minúť na lacný karibský alkohol, ale podľa nás je vidina prakticky bezplatného vstupného do múzeí, rôznych športových aktivít či dokonca ochutnávok jedla dostatočne atraktívna na to, aby si nad dovolenkou na Amerických Panenských ostrovoch v roku 2017 aspoň porozmýšľal.