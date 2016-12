Vlajková loď Xiaomi uzrie svetlo sveta vo februári. High-end smartfón Mi 6 bude jeden z TOP modelov na trhu

Viacero popredných výrobcov inteligentných mobilných telefónov chystá počas prvých budúcoročných mesiacov predstaviť svoje veľké esá a to vrátane čínskeho jabĺčka, od ktorého sú očakávania skutočne obrovské. Po tom, čo predviedol pred celým svetom futuristický Mi MIX sa ani nie je čomu čudovať. Jeho keramické telo s 18-karátovým zlatom, pokročilé technológie vrátane doslova dychberúceho pomeru medzi displejom a konštrukciou (83,6 %) šokovali ako širokú verejnosť, tak aj veľkých hráčov ako je Samsung a Apple. Áno, ešte stále ide iba o koncept, no ten na rozdiel od iných funguje tak dobre, že ho už teraz môžu používať bežní spotrebitelia. Otázne teda je, či sa očakávaný Xiaomi Mi 6, ktorý predstavia 6. februára, vydá podobným smerom alebo si bude k zákazníkom raziť svoju vlastnú cestu, čo teoreticky znamená odlišný dizajn, odlišné konštrukčné prevedenie a tiež odlišné technologické riešenia. O ako veľkej odlišnosti tu ale hovoríme?

Konštrukcia

Existuje naozaj iba malá pravdepodobnosť, že Mi 6 príde s tak tenučkými rámikmi, najmä čo sa týka vrchnej časti nad displejom. Prečo? Ako bolo spomínané, Mi MIX predstavuje ešte stále nedokončený koncept smartfón, ktorý i napriek spusteniu predaja prechádza poslednými štádiami náročného vývoja a výskumu. Mnohé známe značky si podobné kúsky šetrili na koniec roka 2017, nie koniec 2016, preto je skutočne nepravdepodobné, že Mi 6, ktorý by sa mal logicky držať bežnej evolúcie, dostane podobne futuristický nádych. A to aj kvôli internej konkurencii, ktorá má nemalý potenciál spôsobiť iba samé problémy.

Xiaomi Mi 6 podľa všetkého ponesie charakteristické črty dizajnu nedávno predstaveného phabletu Mi Note 2, avšak dostane o niečo menšiu uhlopriečku, a teda aj kompaktnejšie rozmery. Rovnako možno očakávať po bokoch zaoblený zobrazovací panel, ktorý disponuje napríklad i taký Galaxy S7 edge. V budúcom roku pôjde o bežnú súčasť výbavy smartfónov z tej najvyššej triedy, takže nie je pochýb, že niečím podobným obohatí Apple svoju ďalšiu generáciu iPhonov. Vylúčiť sa ale nedá ani kombinácia tvrdej keramiky a precízne opracovaného rámiku z leteckého hliníku, respektíve niektorej z vhodných alternatívnych možností za tento zaužívaný kovový materiál. Spoločnosť Xiaomi bude chcieť pri Mi 6 udržať aspoň niečo z tradície, aby príliš razantnými zmenami neodradila verných fanúšikov a používateľov vlajkových lodí z populárneho modelové radu Mi. Ten, kto túži po niečom netradičnom môže jednoducho siahnuť po smartfóne Mi MIX.

Hardvér

Každý jeden nový rok vyžaduje od výrobcov smartfónov integráciu nového, opäť trošku modernejšieho hardvéru. V prípade Xiaomi Mi 6 preto nahradí súčasný čipset Snapdragon 821 z aktuálneho modelu Mi 5s jeho pokročilejšia generácia Snapdragon 835, ktorá bude výkonnejšia (aj keď nie výrazne), energeticky efektívnejšia a okrem iného ponúkne i rýchlejšie nabíjanie. Ako rýchle? Quick Charge 4.0 vraj stihne za 5 minút nabíjania doplniť toľko šťavy, že zariadenie vydrží zhruba 5 hodín nenáročného používania. Áno, iba bežná evolúcia, nič zaujímavé. Čo však iné časti hardvérovej výbavy?

Xiaomi’s Mi 6 may launch in the first week of February https://t.co/wFXR66YQoW — Cgadgetz (@cgadgetz) 28. decembra 2016

Podľa niektorých zdrojov sa nevylučuje ani prítomnosť plnohodnotného bezdrôtového nabíjania. Slovíčko plnohodnotný znamená, že v základnom balení od výrobcu nájdeme priloženú originálnu bezdrôtovú nabíjačku v podobe nenápadnej podložky, a že rýchlosť dopĺňania energie týmto spôsobom nepotrvá celú večnosť. Niekoľko čínskych webov dokonca spomína napríklad aj skener očnej dúhovky, čiže jednoduchšie povedané našich očí, ktorým bol vybavený horiaci Galaxy Note7. Tento biometrický senzor v blízkej budúcnosti nahradí senzory na odtlačky prstov, pretože je presnejší, rýchlejší a hlavne pohodlnejší. Uhlopriečka displeja dostane veľkosť okolo 5 palcov a rozlíšenie zrejme dosiahne kvôli nedávno predstavenému headsetu Xiaomi Mi VR úroveň jemného 4K, alebo inými slovami Ultra HD. Web BGR píše aj o 6 GB operačnej pamäti RAM, čo s kombináciou vyššie spomenutého čipsetu a vyladenej nadstavby MIUI poskytne jeden z tých najlepších výpočtových výkonov, aké začiatkom roka 2017 nájdeme na mobilnom trhu. Xiaomi nás ale taktiež môže, podobne ako v prípade Mi MIX, prekvapiť niečim naozaj neočakávaným, pričom do úvahy pripadá i integrácia ultrazvukového snímača odtlačkov priamo do displeja, čím pripravia pôdu pre úplnú elimináciu domovského tlačidla.

Jednu z najväčších inovácií ponúkne hlavný fotoaparát pozostávajúci z dvoch foto senzorov od japonskej spoločnosti Sony. Čínske weby hovoria o 20 megapixelovom rozlíšení či vylepšenej optickej stabilizácii, ktorá by sa mala postarať o stabilnejšie videá alebo kvalitnejšie fotografie z prostredia so zlými svetelnými podmienkami. Je ale otázne, ako duálna zostava bude fungovať. Možností je viacero - jeden názorný príklad poskytuje high-end Android smartfón Huawei P9 a ďalší zase optický zoom v iPhone 7 Plus. Začiatkom februára sa však môžu stať realitou až dva veľkostne aj hardvérovou výbavou rozdielne kúsky. Naznačuje nám to nedávny únik fotografií (vyššie), na ktorých je vidieť neznámy Xiaomi smartfón s jedným fotoaparátom na zadnej strane netradične oblej konštrukcie z kovu.

Softvér

Nie je asi žiadnym prekvapením, že Mi 6 bude po softvérovej stránke poháňať MIUI, čiže grafická nadstavba operačného systému Android (zrejme v najnovšej verzii 7.1 Nougat), ktorá preslávila značku Xioami takmer po celom svete. Tá ponesie číselné označenie 8, a ako už mnohí z vás určite vedia, v porovnaní s predchádzajúcou verziou disponuje vynoveným dizajnom používateľského prostredia či niekoľkými novými funkcionalitami. MIUI 9 príde až v druhej polovici roka 2017 a Xiaomi Mi 6 bude jeden z prvých modelov, kam aktualizačný balíček oficiálne dorazí. Vizuálne spracovanie zostane s najväčšou pravdepodobnosťou viac-menej zachované. Samozrejme, menšie zmeny nastať môžu, a aj zrejme nastanú, no bez razantných krokov. Pomerne dosť vizuálnych úprav totiž aplikovali pri prechode z MIUI 7 na MIUI 8, čo znamená, že sa výrobca tentokrát zameria na vylepšenie inej oblasti jeho populárnej grafickej nadstavby.