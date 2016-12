Čo si Slováci našli pod vianočným stromčekom? List od mamy, tampóny aj poľovnícke obliečky

Krátko po včerajšej večeri sme sa všetci pustili do rozbaľovania darčekov a keďže my v Refresheri sme vždy zvedaví, čo si Ježiško pripravil pre našich čitateľov, aj tentoraz sme sa ich na to spýtali prostredníctvom nášho Facebooku. Komentáre sa okamžite začali sypať a musíme skonštatovať, že Slováci tento rok dostali darčeky od výmyslu sveta. Nech to už boli poľovnícke obliečky, roztomilý list od mamky alebo zásnubný prsteň, Ježiško očividne vedel, kto poslúchal a kto veľmi dobrý nebol.

Darčeky nakúpené v predstihu tiež rátajú

Každého z nás nepoteší obyčajný darček ako napríklad deka

Zapojil sa aj Peter Altof alias Exploited so svojím novým vianočným svetrom

Krajší darček než zásnubný prsteň by snáď bolo už len novonarodené dieťa

Nevieme, čo tým chcel básnik naznačiť, ale darček sa aspoň dá zaujímavo využiť

Kto by sa na Vianoce nepotešil mechanickej metle?

Nevieme, či je to na pitie alebo na umývanie, každopádne, keď dávajú zadarmo, tak treba brať

Šteniatka tiež patria medzi najkrajšie vianočné darčeky, ale najmä vtedy, keď obdarovaný človek aj malého psíka chcel a bude mať čas sa o svojho štvornohého miláčika starať

Darčekový poukaz na tetovanie určite patrí medzi tie netradičnejšie darčeky, ale o to originálnejšie

Niekto nám po celý rok asi poslúchal

Knihy patria medzi to najlepšie, čo môže človek niekomu na Vianoce darovať a keď je ich rovno takéto množstvo, lepšie to byť nemôže

Ako sme už vyššie spomínali, neexistuje snáď krajší darček

Obdivujeme ľudí, ktorí majú dostatok trpezlivosti a venujú sa modelárstvu, takže takáto bohatá nádielka určite mimoriadne potešila

Je očividné, čo tejto slečne chceli blízki darčekmi naznačiť. Cestovanie je predsa liek na dušu.

Vianočný darček, o ktorom sníva každá frajerka

Ježiško je asi labužník a vie, že alkoholom nikdy nič nepokazíš

Keď ťa na Vianoce príde potešiť rovno samotná kráľovná

Slušná nádielka pre hráča

Bicykel nielenže poteší, ale ešte aj podporuje zdravý životný štýl

Miesto pod stromčekom sa ušlo aj slovenskej rapovej scéne

Kombinácia výbornej literatúry a výživových doplnkov stojí za to

Dobrý kufrík s náradním sa vždy zíde

Romantika ako sa patrí

Konečne sme našli niekoho s poriadnými obliečkami

Potešilo by ťa snáď niečo viac než plyšový jednorožec väčší ako ty?