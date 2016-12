Iba 5-ročný chlapec získava na Youtube miliardy videní mesačne. Hrá sa s hračkami, zarába milióny a začínal pritom ako divák

Ak zalovíš v pamäti dostatočne hlboko, možno si spomenieš na náš článok o vtedy len 9-ročnom Evanovi. Jeho internetový kanál, ktorého obsah pozostával najmä z videí o hračkách, získaval milióny videní od fanúšikov a Evan sa už v nízkom veku vyšplhal poriadne vysoko v rebríčku popularity. Deti natáčajúce to, ako rozbaľujú a hrajú sa so svojimi hračkami, sa na internete objavovali už aj v minulosti, ale až v posledných rokoch sa stali obrovskou súčasťou služieb ako Youtube. Vraj až 20 zo 100 najpopulárnejších kanálov na celom Youtube tvoria práve kanály zamerané na hračky a s rastúcou diváckou základňou malých detí je úplne jasné, že tieto kanály budú v budúcnosti len a len rásť.

Skvelým príkladom toho, ako sa z obyčajného diváka môže za niekoľko mesiacov stať internetová hviezda je aj malý, stále iba 5-ročný Ryan. Možno Youtube sleduješ pravidelne, ale zrejme si ani len netušil, že Ryan a jeho kanál Ryan ToysReview bol v posledných 18 týždňoch vôbec najpopulárnejším kanálom na celom Youtube a to len vďaka tomu, že sa pred rokom spýtal svojej matky dôležitú otázku. Ako sme už spomínali vyššie, aj Ryan v minulosti veľmi rád sledoval deti ako Evan pri rozbaľovaní hračiek, ktoré on sám doma nemal, lenže jedného dňa mu napadlo, že by aj jeho mohli rodičia natáčať pri hraní. Je ti snáď jasné, že malý Ryan ani len netušil, aké veľké peniaze sa dajú na Youtube zarobiť a koniec koncov, vtedy len 4-ročné dieťa nemohlo mať ani len poňatia o svete financií. Rodičia si teda povedali, že by nemuselo byť zlé dať tomu šancu, kúpili si kameru a pustili sa do tvorenia videí.

Úspech samozrejme neprišiel zo dňa na deň a keby nemali Ryanovi rodičia dostatok trpezlivosti a viery vo svojho malého šoumena, možno by celý kanál zabalili a nikdy by sa nedostali cez hranicu štyroch mesiacov, keď konečne prišiel vytúžený zlom. Obyčajné video o otváraní obrovského vajíčka plného prekvapení sa dostalo do povedomia širokej verejnosti a odrazu sa počet videní dvíhal neskutočnou rýchlosťou. Dnes má toto video z júla minulého roka 570 miliónov zhliadnutí a deti z celého sveta si malého Ryana rýchlo obľúbili. Podľa všetkého neexistuje mladšia internetová hviezda, ktorá by si konštantne a dlhodobo vedela udržať vysokú mieru vlastného úspechu a pri pohľade na Ryanove nahraté videá ti musí byť jasné, že tak skoro ho prepad nečaká. Celkovo deväť z jeho videí už prekročilo hranicu 100 miliónov zhliadnutí a ďalších niekoľko to čaká v najbližších týždňoch, pričom Ryan nahráva nové a nové videá každý deň. V priemere získavajú jeho individuálne videá okolo 2-3 milióny zhliadnutí a odhaduje sa, že vďaka vernej diváckej základni dokáže Ryanov kanál zarobiť až neuveriteľný milión dolárov za mesiac.

Vysoká čiastka pritom nemusí pochádzať výlučne z reklamných tržieb na videách. Čoraz viac sa do popredia dostávajú aj rôzne spolupráce, o ktoré Ryan rozhodne nemá núdzu a ich koncept je pritom veľmi jednoduchý. Keď veľké spoločnosti vidia, že ich hračky by mohli byť na internete populárne a rozmýšľajú nad tým, ako by ich vedeli lepšie spropagovať, neexistuje snáď lepšia cesta než na to využiť samotného zástupcu ich cieľovej skupiny. Ryan má síce iba 5 rokov a jeho slovná zásoba teda neobsahuje tisíce a tisíce slov použiteľných pri opisovaní rozbaľovania hračiek, no práve to je jednou z jeho najväčších výhod. Deti v jeho veku sediace za obrazovkami mobilov, počítačov a tabletov predsa nechcú vidieť odborné prednášky o ich obľúbených hračkách, ale túžia po tom, aby sa do Ryana mohli prevteliť a zahrať sa s konkrétnou hračkou aj oni.

Aby sme však nerozprávali len o tom, ako sa dá z Ryana vyžmýkať čo najviac peňazí, treba uznať, že jeho rodičia majú na celú internetovú slávu celkom triezvy pohľad. Hovoria, že Ryan miluje tvorbu videí a keď sa chystajú natáčať, veľmi sa na to teší a nevie sa dočkať, kedy sa konečne zapnú kamery. Na druhej strane, ak by ho to nemalo baviť, či dokonca obťažovať, okamžite by s natáčaním prestali a nezáleží pritom na tom, o aké množstvo financií by potenciálne prichádzali.