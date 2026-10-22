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Neslovenský prístup k umeniu v developmente: Lofty Kominárska odhalili v &quot;Chráme&quot; sochu Lightbringer
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Tento článok je PR správa spoločnosti Lofty Kominárska.
dnes 22. októbra 2026 o 14:33
Čas čítania 2:17
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Neslovenský prístup k umeniu v developmente: Lofty Kominárska odhalili v "Chráme" sochu Lightbringer

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V podzemí bývalej kníhtlačiarne Svornosť bola odhalená socha Lightbringer.

Lofty Kominárska
Zdroj: Lofty Kominárska

Dielo pre tento konkrétny priestor vytvoril sochár Jakub Trajter, pričom Lightbringer nebol vybraný dodatočne ako dekorácia hotovej budovy, ale bol súčasťou jej architektonického zámeru. S pamäťou miesta spája dielo samotný princíp tlaku. Tam, kde kedysi pracovali valce tlačiarenských lisov, dnes stojí objekt, ktorého tvar vznikal pôsobením tlaku a explózie. Socha ostane v unikátnom podzemnom priestore Loftov Kominárska nazývanom „Chrám“ natrvalo.

„Industriálny priestor nie je neutrálna schránka. Má vlastnú mierku, akustiku a materiálovú pamäť. Nesie stopy práce, výroby a času. Dielo musí takýto priestor uniesť a zároveň naň reagovať,“ hovorí Trajter.

Jakub Trajter je slovenský sochár, ktorý zároveň pôsobí aj V Spojených štátoch, kde ho zastupuje newyorská Allouche Gallery. Práve odtiaľ si priniesol skúsenosť, že umenie tam vstupuje do uvažovania o priestore oveľa skôr než na Slovensku. „Do Bratislavy by som rád preniesol sebavedomie prizvať umelca do procesu skôr a nevnímať dielo len ako dekoráciu pridanú na konci. Umenie môže byť súčasťou architektúry, developmentu, bývania, verejného priestoru aj súkromného života.“ približuje.

Lofty Kominárska
Zdroj: Lofty Kominárska

Na Slovensku sa umenie po roku 1989 na viac ako tri desaťročia vytratilo zo systematického plánovania investičnej výstavby. Zmenu priniesol až nový Stavebný zákon účinný od apríla minulého roka. Pri vybraných nových stavbách financovaných z verejných prostriedkov a určených na užívanie verejnosťou sa musí na umelecké dielo vyčleniť najmenej 0,5 percenta z predpokladanej hodnoty stavby, najviac však 500-tisíc eur. Táto povinnosť sa vzťahuje na stavby v oblasti školstva, zdravotníctva, kultúry a sociálnych vecí s hodnotou nad 500-tisíc eur a na ostatné verejné stavby nad jeden milión eur. Pri škole s predpokladanou hodnotou desať miliónov eur by sa tak podľa zákona malo na umelecké dielo vyčleniť najmenej 50-tisíc eur. Súkromných stavieb sa však povinnosť netýka, preto pri nich zostáva zapojenie umelca dobrovoľným rozhodnutím príslušného investora.

 

V rokoch 1965 až 1990 pritom platilo v Československu vládne uznesenie známe ako Hlava V. Štátnym stavbám ukladalo dať na výtvarné dielo jedno až štyri percentá rozpočtu a výber autorov zverilo architektom. Výsledkom neboli iba samostatné sochy, ale množstvo diel pevne začlenených do architektúry: mozaiky, reliéfy, plastiky či fontány, ktoré dodnes zostali súčasťou sídlisk, škôl, nemocníc a kultúrnych domov.

Lofty Kominárska
Zdroj: Lofty Kominárska

Začlenenie umenia do súkromnej výstavby zostáva na Slovensku dobrovoľné. Pri väčšine slovenských projektov sa umelec prizýva až vtedy, keď je stavba hotová a hľadá sa, čím projekt doplniť. Keď WERKS preberal budovu bývalej Svornosti, nezačínal len otázkou, koľko bytov sa do nej zmestí. Rozhodujúce bolo precízne remeselné spracovanie projektu, pričom podoba zapojenia diel a umenia sa riešila v tej istej miere ako podoba samotnej stavby.

 

V Loftoch Kominárska otázka neznie, aké dielo k hotovej budove doplniť, ale akú úlohu môže v priestore zohrať. „Lightbringer je výsledkom niekoľkoročného dialógu medzi sochárom a developerom. S dielom sme počítali už od chvíle, keď sme túto tlačiareň prvýkrát videli. Vo WERKS sa snažíme pristupovať k developmentu inak, premýšľať o projekte v širších súvislostiach a robiť rozhodnutia, ktoré nie sú len otázkou funkčnosti či ekonomiky. Začlenenie umenia od začiatku je jedným z príkladov takéhoto prístupu,“ hovorí Martin Mistrík zo spoločnosti WERKS, investora konverzie projektu.

Nejde o jednorazové gesto, ale o spôsob, akým WERKS pracuje s projektom ako celkom. Po dokončení chodníka bude socha ozdobou celej ulice a obdivovať ju bude možné priamo z Kominárskej.

Lofty Kominárska
Zdroj: Lofty Kominárska

Názov Lightbringer, nositeľ svetla, pomenúva jeho konkrétnu aj symbolickú úlohu. Objekt Jakuba Trajtera prináša svetlo z verejného priestoru do skrytej časti pod budovou. Prepája tak miesta, ktoré by sme inak vnímali oddelene, a upriamuje pozornosť na priestor ukrytý pred priamym svetlom. Odhaľuje ho ako skrytý poklad a dáva nám príležitosť uvidieť ho nanovo.

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