Tatra banka prináša vzdelávanie pre ľudí, ktorí chcú rozumieť investovaniu

Investovanie je pre mnohých stále témou, v ktorej sa potrebujú zorientovať.
Invest AcademyTB od Tatra banky pomáha zrozumiteľne vysvetliť základy investovania. Ukazuje, ako si tvoriť finančnú rezervu, myslieť na dôchodok, rozumieť investičným nástrojom a lepšie zvládať emócie pri finančných rozhodnutiach. Bezplatný online kurz je určený klientom aj neklientom banky.
Na Slovensku dnes investuje len štvrtina ľudí, hoci potenciál siaha až k takmer dvom tretinám populácie. Prieskum, ktorý si dala vypracovať Tatra banka ukázal, že mnohých od investovania neodrádza nezáujem, ale najmä nedostatok informácií, otázky o fungovaní investičných produktov a obavy z rizika.
Aj preto Tatra banka spúšťa sériu vzdelávacích aktivít zameraných na investičnú gramotnosť. Prostredníctvom platformy Invest AcademyTB, vzdelávacích newsletterov Live Invest Academy a Mini Invest Academy, investičného slovníka mailom, chce ľuďom jednoduchým jazykom vysvetľovať základy investovania a pomáhať im robiť informovanejšie finančné rozhodnutia. Live Invest Academy bude na mesačnej báze prinášať prehľad diania na finančných trhoch a v prípade noviniek aj praktické informácie o nich. V investičnom slovníku dostanú začínajúci investori e-mailom 20 základných pojmov vysvetlených jednoduchým jazykom.
Invest AcademyTB je bezplatná online vzdelávacia platforma, ktorej cieľom je edukovať o investovaní. Obsah je určený začiatočníkom aj mierne pokročilým investorom. Vzdelávanie prebieha online, v deviatich lekciách, ktoré si záujemca prechádza vlastným tempom. Videami účastníkov sprevádza odborník na investovanie Marek Prokopec, riaditeľ spoločnosti Tatra Asset Management s viac ako 25-ročnou skúsenosťou s investovaním na Slovensku a autor publikácie Koľko kam, o tom, ako porozumieť peniazom bez zložitých grafov a poučiek.
V deviatich lekciách Invest AcademyTB zrozumiteľným jazykom vysvetlí, prečo peniaze časom strácajú hodnotu, ukazuje, ako si tvoriť finančnú rezervu, aj prečo je dôležité myslieť na zabezpečenie sa na dôchodok. Približuje princípy úspešného dlhodobého investovania, predstavuje investičné nástroje, ako sú akcie, dlhopisy, podielové fondy či ETF a investičné certifikáty. Venuje sa aj tomu, ako môžu emócie ovplyvňovať naše rozhodovanie.
„Na úspešné investovanie dnes naozaj nepotrebujete veľa peňazí a ani doktorát z ekonómie. Stačí poznať niekoľko základných princípov, začať čím skôr a investovať pravidelne,“ povedal Marek Prokopec, odborník na investovanie a riaditeľ spoločnosti Tatra Asset Management.
Účastníci sa naučia, ako pristupovať k pravidelnému investovaniu, prečo je pri investovaní dôležitý čas aj ako sa pripraviť na dôchodok.
Súčasťou obsahu budú aj témy, ktoré ľudí od investovania často odrádzajú, ako obavy z rizika, najčastejšie mýty o investovaní, výkyvy na trhoch či vplyv emócií na finančné rozhodnutia. Jedna z lekcií napríklad pripomína, že „najväčším nepriateľom investora je investor sám. Presnejšie jeho emócie“, a ukazuje, ako zvládať strach či vidinu rýchleho zisku pri finančných rozhodnutiach.
Ďalšia zdôrazňuje, že pri investovaní je dôležitejšia diverzifikácia než snaha nájsť jeden „zázračný tip“, a vysvetľuje, prečo je rozloženie investícií medzi viaceré aktíva základom dlhodobého budovania majetku. Účastníci sa tiež dozvedia, prečo nehnuteľnosti a kryptoaktíva patria medzi alternatívne investície.
Cieľom Invest AcademyTB je pomôcť ľuďom získať istotu pri finančných rozhodnutiach a pochopiť princípy, ktoré stoja za dlhodobým a zodpovedným investovaním. Dostupná je na www.tatrabanka.sk/investacademy, a celý kurz môžu absolvovať klienti aj neklienti Tatra banky úplne bezplatne.
Koncept vzdelávacej platformy Invest Academy pre Tatra banku pripravilo Studio Echt.
Uvedené informácie majú výlučne informatívny charakter, nepredstavujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie. S investovaním je spojené riziko. Návratnosť investovaných prostriedkov nie je zaručená.