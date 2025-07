Známy fast food otvorí prvú pobočku v Prešove. KFC otvorí prvú prevádzku v nákupnom centre.

Známy reťazec rýchleho občerstvenia KFC rozširuje svoju sieť aj na východnom Slovensku. Len pred nedávnom otvorili pobočku aj v bratislavskom obchodnom centre Avion, no vyzerá to tak, že značka Kentucky Fried Chicken má v pláne vstúpiť do ďalších slovenských miest.

Ako informoval portál Aktuality.sk, nové pobočky KFC by mali vzniknúť nielen v Prešove, kde pôjde o úplne prvú prevádzku, ale aj v iných slovenských mestách, ako sú Košice či Piešťany.

V prípade Prešova pôjde o historicky prvú pobočku KFC v tomto meste, ktorá by mala vzniknúť v známom nákupnom centre Novum. Svojho prvého zástupcu sa dočkajú aj Piešťany.

V Košiciach ide o rozšírenie už existujúcej prítomnosti značky – k aktuálnej prevádzke v Auparku pribudne ďalšia, a to v nákupnom centre Optima. V prešovskom kraji je zatiaľ len jedna pobočka KFC, ktorú nájdeš v obchodnom centre Forum v Poprade. Nová prevádzka v Prešove tak výrazne rozšíri dostupnosť obľúbeného fastfoodu aj v tomto kraji.

Presné termíny otvorenia zatiaľ neboli oficiálne oznámené. Očakáva sa však, že k spusteniu prevádzok by mohlo dôjsť v najbližších mesiacoch.