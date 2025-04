Hry získali ocenenie až v jedenástich kategóriách.

Vo štvrtok sa v bratislavskej Novej Cvernovke odovzdávali ocenenia za najlepšie slovenské videohry. Prestížne ocenenie BiT Awards od Slovenskej asociácie herných vývojárov získalo až jedenásť hier domácej tvorby. O tom, kto si odnesie prestížny titul, rozhodovala porota, ktorú tvorili osobnosti z herného vývoja či novinári.

Víťazi v jednotlivých kategóriách

Najlepšia PC hra 2025 - Workers & Resources: Soviet Republic (3DIVISION)

Najlepšia mobilná hra 2025 - TrainStation 3: Journey of Steel (Pixel Federation)

Najlepší art dizajn 2025 - Life of Delta (Airo Games)

Najlepší zvukový dizajn a hudba 2025 - Lost in the Void (Nightcall)

Najlepší game dizajn 2025 - Workers & Resources: Soviet Republic (3DIVISION)

Najlepšie technológie 2025 - Die by the Blade (Triple Hill Interactive)

Najlepší naratív 2025 - HeistGeist (Doublequote Studio)

Iný pohľad 2025 - ClaustrOFF (Gametherapy)

Cena hráčov Sector.sk 2025 - Vivat Slovakia (Team Vivat)

Cena vývojárov: Najlepšia PC hra 2025 - Felvidek (Jozef Pavelka, Vlado Ganaj)

Cena vývojárov: Najlepšia mobilná hra 2025 - Kto je Helena? (Impact Games)

Absolútne najlepšou počítačovou hrou sa stala Workers & Resources: Soviet Republic, ktorá ťa prenesie do neďalekej minulosti. Tvojou úlohou v hre je totiž vybudovať sovietsku republiku a vybudovať z nej prosperujúci bohatý štát. Slovensko bolo súčasťou Sovietskeho zväzu a pre mnohých je hra nostalgiou.

Odporúčané Česká hra sa dostala do prvej desiatky najvplyvnejších videohier v histórii

Medzi mobilnými hrami prvenstvo získala hra TrainStation 3: Journey of Steel. V hre si buduješ železničné trate. Simulácia trénuje tvoje strategické myslenie, pretože pri tvorbe tratí musíš prakticky premýšľať.

Rozdané boli aj Ceny Vývojárov. O tom, ktoré hry získajú ocenenie, rozhodovali priamo tvorcovia. V kategórii PC hier udelili titul hre Felvidek. Hráš v nej za postavu alkoholického rytiera a zo Slovenska sa snažíš vyhrať nad osmanmi a husitmi.

V kategórii mobilnej hry udelili ocenenie hre Kto je Helena? Je to vzdelávacia hra, ktorá ťa opäť prenesie do histórie našej krajiny, tentokrát do totalitného Československa. Tvojou úlohou je odkryť tajomstvo jednej rodiny, ktorá ťa privedie k vedkyni Helene, ktorá sa v týchto ťažkých časoch rozhodla emigrovať.