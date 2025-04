Marika Kučová je autorkou instagramového blogu Kitchen Story. Svojim sledovateľom oznámila zdrvujúcu správu, že jej rakovina prsníka postupuje príliš rýchlo a v Českej republike na ňu nie je dostupná žiadna liečba.

Matka dvoch detí požiadala svojich priaznivcov, či by jej prispeli na liečbu v Mexiku, ktorá by jej mohla pomôcť. Urobila tak v utorkovom príspevku, v ktorom prezradila, že je v paliatívnej starostlivosti.

„Budem k vám taká úprimná, ako to len v tejto chvíli dokážem. Už niekoľko mesiacov som v paliatívnej starostlivosti. Žiaľ, ukázalo sa, že som rezistentná na chemoterapiu a liečba nezaberá. Choroba postupuje veľmi rýchlo. Začalo sa to ako nádor na prsníku, potom niekoľko lézií v podkoží a posledné správy spred niekoľkých dní ukázali, že rakovina postúpila do pečene a kostí,“ povedala.

Česká medicína jej už nedokáže pomôcť. „Tunajší lekári mi už nemajú čo ponúknuť a chcela by som podstúpiť liečbu v zahraničí, ktorá je však finančne náročná. Rozhodli sme sa na ňu získať finančné prostriedky prostredníctvom zbierky na Donio,“ požiadala svojich sledovateľov o pomoc. Kučová stanovila cieľovú sumu na štyri milióny a v stredu o 16.00 ukazovalo Donio sumu takmer 250 000 eur.

„To, čo sa stalo za posledných pár hodín, je neuveriteľné. Ďakujem z celého srdca každému z vás. Dojalo ma to, povzbudilo a potvrdilo, že zázraky sa naozaj dejú,“ napísala blogerka v stredu ráno na Instagrame dojatým hlasom.