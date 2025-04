10-ročný Reign Disick uviedol konšpiračné teórie na pravú mieru.

Reign Disick je najmladším synom Scotta Disicka a Kourtney Kardashian, ktorí tvorili pár v rokoch 2006 až 2015 a okrem najmladšieho syna priviedli na svet aj 12-ročnú dcéru Penelope a 15-ročného syna Masona.

Práve o biologickom otcovi ich najmladšieho syna sa však dlhé roky šírili rôzne konšpirácie. Nepodložené správy o Reignovom (ne)skutočnom otcovi sa začali objavovať zhruba v čase, keď hviezda Keeping Up With The Kardashians, Kourtney, v roku 2023 privítala chlapčeka Rockyho s manželom a bubeníkom Blink 182 - Travisom Barkerom.

Zdroj: Instagram (@kourtneykardash)

Ľudia sa vracali k rozchodu Kourtney a jej predošlého partnera, Scotta Disicka, a pozornosť zamerali predovšetkým na Reigna, ktorý sa páru narodil len rok pred oficiálnym rozchodom jeho rodičov. V tom čase sa už Kourtney často objavovala v prítomnosti pop hviezdy Justina Biebera (ktorý je od nej o 15 rokov mladší) a začali sa šíriť špekulácie o tom, že spolu chodia.

Svoj románik oficiálne nikdy ani jeden z nich nepotvrdil, no Justin raz opísal hviezdu televíznej reality show ako „skvelú“. „Poznám ich už roky,“ dodal na adresu Kardashianiek počas svojho vystúpenia v The Bert Show v roku 2016. S ohľadom na ich románik a časovú os narodenia Reigna sa objavili konšpiračné teórie, že 10-ročný chlapec je v skutočnosti Justinov, nie Scottov syn.

Zdroj: Justin Bieber/Instagram

10-ročný Reign má ohľadom svojho otca jasno

V live videu na Instagrame sa Reign pred pár dňami po boku nového priateľa svojej nevlastnej sestry Alabamy Bakerovej, Scootera Jacksona, ohradil voči komentujúcim a povedal: „Bro, prisahám. Justin Bieber nie je môj otec. Scotty je môj otec.“

„Myslím, že Justin Bieber mal 16 rokov, keď som sa narodil,“ pokračoval chlapec v ironickom vysvetlení. „Áno, nemyslím si, že by to moja mama urobila.“

Samotná Kourtney sa zatiaľ nevyjadrila k teóriám o tom, kto je Reignov údajný skutočný otec. V skutočnosti najstaršia z Kardashianiek málokedy komentuje tento typ špekulácií, no začiatkom marca sa rozhodla urobiť výnimku, keď sa objavili správy, že jej najstarší syn Mason splodil dieťa.

Štvornásobná mama vo svojom príbehu na Instagrame napísala: „Zriedkavo sa venujem fámam alebo konšpiráciám o sebe alebo mojej rodine, ale toto je o mojom dieťati a je nesprávne nechať niekoho na chvíľu myslieť, že tieto lži sú len vzdialene pravdivé.“