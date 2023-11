Kourtney Kardashian sa stala štvornásobnou matkou. S Travisom Bakerom budú vychovávať sedem detí

S manželom sa zosobášili v roku 2022.

Kourtney Kardashian Barker a Travis Barker sú rodičmi. Bubeník kapely Blink-182 o tom exkluzívne informoval pre portál People. Známy pár tak bude vychovávať sedem detí. Podľa portálu mala Kourtney čakať chlapca.

Štyridsaťštyriročná influencerka a hviezda reality šou Keeping Up with the Kardashians zdieľala ešte v júni dojemné video z oznámenia tehotenstva, ktorým prekvapila svojho manžela. Na jeho koncert priniesla transparent, na ktorom stál obrovský nápis „Travis, som tehotná“.