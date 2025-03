Takto si predstavujeme dokonalý mix popu, elektronickej hudby, rapu a R&B.

Predtým, ako Separ v nedeľu sprístupní najočakávanejší slovenský rapový album v roku 2025 s názvom Neviem na všetkých streamoch, zostavili sme zoznam najhorúcejších hudobných noviniek od slovenských, českých, ale aj zahraničných interpretov.

Nižšie nájdeš niekoľkokrát odložené LP Deep Thoughts od rapera Lil Durka, fresh track s podpisom Playboi Cartiho, ale aj emotívnu nahrávku od hviezdy šou Love Island Dominique Alagie či Yaela na feate s Majkom Spiritom.

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý v rámci rubriky každý piatok aktualizujeme o nové tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy v komentári.

1. Lil Durk – Deep Thoughts

Lil Durk vydal dnes o polnoci album Deep Thoughts, a to napriek tomu, že čaká na súdny proces vo väzení. Raper z Chicaga je obvinený z objednania nájomnej vraždy a čelí tiež žalobe za neúmyselné zabitie.

Durkio mal deviatu štúdiovú nahrávku pôvodne predstaviť ešte na jeseň 2024, ale kvôli problémom so zákonom dátum vydania presunul na 28. marec. LP Deep Thoughts obsahuje 17 plnohodnotných trackov vrátane už vydaných singlov Can’t Hide It, Late Checkout alebo Monitoring Me, pričom medzi hosťami nájdeš hviezdy ako Future, Lil Baby, Hunxho či Jhené Aiko.

Vypočuj si album Deep Thoughts a pozri si tiež krátky dokument o jeho vzniku.

Remember, I ain't have none to eat, now all my cars a million a piece.

2. Playboi Carti – FOMDJ

Playboi Carti nepoľavuje v tempe, keď tento týždeň vydal rozšírenú verziu albumu MUSIC s podtitulom SORRY 4 DA WAIT, ktorý obsahuje štyri nové tracky vrátane FOMDJ aj s videoklipom.

Rodák z Atlanty je v skvelej forme, čo potvrdil nielen ostrým textom do ťažkého beatu, ale tiež kaskadérskym výkonom po vzore Toma Cruisa, keď vysel z okna auta ako Joker. Carti jednoducho vie, ako nahrať track, ktorý bude fungovať v kluboch, a FOMDJ je perfektným príkladom.

This how the Perky feel, this how the ecstasy feel.

This how the Xanny feel, watch how that motherf**ker feel.

3. Moneybagg Yo – Close The Door

O tvoju pozornosť zabojuje aj jeden z najvýraznejších interpretov z Memphisu v posledných rokoch, Moneybagg Yo, ktorý predstavil novinku s názvom Close The Door.

Multiplatinový raper ponúka vo svojej prvej nahrávke v roku 2025 vlastný pohľad na históriu, ktorá stojí za jeho vzostupom k hviezdam. Bagg v introspektívnom tracku predviedol svoje technické, ale aj lyrické zručnosti do produkcie od dvojice David Morse a Skywalker OG, ktorá má klasickú temnú atmosféru. Súčasťou je videoklip plný záberov z Memphisu, ale aj flexu, návykových látok či dolárových bankoviek.

They told me, "Go hard or go home," I switched the rules and went hard in the paint (my team).

4. Feid feat. Ty Dolla $ign – DALLAX

Talentovaný kolumbijský spevák, skladateľ a producent Feid sa vracia s novým singlom s názvom DALLAX, ktorý nahral v spolupráci so známym raperom a producentom Ty Dolla $ignom.

Track, v ktorom sa mieša reggaeton s prvkami R&B a rapu, sľubuje, že sa stane celosvetovým hitom, pretože zachytáva myšlienku oboch interpretov. Vďaka nostalgickej téme a dokonalej produkcii je DALLAX odrazom Feidovho umeleckého rastu a jeho schopnosti osloviť aj medzinárodné publikum.

Woah, woah, you've been on my mind all day, all night (all night).

Where you been at all this time? (all this time).

5. KOJO feat. Calin – Jenom ať nesním

Českú rapovú scénu zastupuje v tohtotýždňovom zozname KOJO, ktorý vydal dnes o polnoci krátke EP s názvom blue. s 3 trackmi vrátane spolupráce s Calinom.

Ich spoločná novinka Jenom ať nesním je dielom producentov Rkay a Kaleen, pričom obaja interpreti z labelu rychlí kluci predviedli kombináciu jednoduchého textu s melodickým flowom, ktorý nás baví od začiatku do konca.

Fú, kouzlo každého polibku je vážně crazy (muah).

Oproti tobě jsou všechny ty ostatní holky basic (grr).

6. Dominique Alagia – Nevrátí

Hviezda sociálnych sietí a účastníčka šou Love Island Dominique Alagia sa po dlhých rokoch vrátila k nahrávaniu hudby. Vo štvrtok odhalila svoj prvý oficiálny singel s názvom Nevrátí, ktorý je veľmi emotívnou a osobnou výpoveďou.

19-ročná Češka v tracku otvára svoje súkromie a spieva o rozvode svojich rodičov, vlastných vzťahoch, ale tiež šťastných momentoch, ktoré z nej urobili silného človeka. O tom, že Domi Alagia má čo ponúknuť v hudobnom priemysle, svedčí aj fakt, že za 24 hodín nazbieral videoklip k skladbe Nevrátí so súkromnými zábermi viac ako 150-tisíc videní na YouTube.

Ztrácím se v bolesti, co je ve mně.

Tvé doteky pálí jako žhavý led.

Proč láska musela být náš jed.

7. Yael feat. Majk Spirit – Cítim

Spolupráca, ktorú sme nepredpokladali, ale o to viac nás potešila. Yael predstavil track s Majkom Spiritom v produkcii od Grimasa a výsledok je výborný.

Novinku s názvom Cítim otvára svojou slohou Speezy, ktorý do chytľavého beatu rapuje, že vo svete chýba láska a tiež, že skutočne rieši len veci, ktoré sú v jeho moci. Refrén a druhá časť tracku patrí Yaelovi – talentovaný spevák predviedol svoje kvality v plnej kráse. K nahrávke vznikol aj videoklip, ktorý dotvára letný vibe nahrávke Cítim.

Nemáš čas, nemáš radosti.

Málo cashu, veľa starosti.

BONUS: Ye – WW3

Online je aj nový singel s podpisom Kanyeho Westa, ktorý už vystupuje pod pseudonymom Ye. Track však zatiaľ vyšiel len na neoficiálnych kanáloch na Soundcloude, Youtube a na alternatívnom účte na Spotify.

Kontroverzná skladba nesie názov WW3 (World War 3) a 47-ročný raper sa v texte zamýšľa nad svojimi antisemitskými komentármi, v ktorých popiera podobnosť s Adolfom Hitlerom, pričom otvára aj ďalšie diskutované témy zo svojho súkromného života. Fanúšikovia chvália produkciu tracku, hoci text je pre mnohých až príliš kontroverzný, na čo sme si však u Yeho už asi zvykli.

They sayin' I'm actin' like Hitler.

But how am I actin' like Hitler?

When I am a f**king ni**er.