Nové krajiny na svete nepribúdajú na každodennej báze. Čoskoro sa však tohto momentu zrejme opäť dočkáme.

V minulosti sme už stáli pri niektorých historických zlomoch, akým je zrod novej krajiny. Naposledy sa tak stalo v júli 2011, keď svetlo sveta uzrel Južný Sudán. V Európe si zrejme viac spomíname na rok 2006, keď nezávislosť získala Čierna Hora.

Rok 2027 by však mohol opäť zmeniť mapu sveta. Ostrov Bougainville, ktorý sa nachádza v Tichom oceáne, je autonómnou oblasťou Papuy-Novej Guiney a geograficky patrí k súostroviu Šalamúnových ostrovov. Žije tu približne 300 000 ľudí.

Ako píše server Time Out, separatizmus a boj za nezávislosť v Bougainville existuje už od 60. rokov 20. storočia. Neuznaný štát Republiky Severných Šalamúnov, ktorý napokon existoval iba šesť mesiacov, bol v roku 1975 začlenený do Papuy-Novej Guiney.

Ostrov Bougainville. Zdroj: Flickr/Jeremy Weate

Ako sa Bougainville môže stať samostatnou krajinou?

Po občianskej vojne v roku 1998 sa uzavrela mierová dohoda, ktorá vyústila do vytvorenia autonómnej vlády v Bougainville. Približne o 20 rokov neskôr, v roku 2019, sa tu však konalo nezáväzné referendum o nezávislosti, v ktorom hlasovalo za nezávislosť až 98,3 percenta účastníkov.

Toto referendum má menší háčik, vyžaduje si ratifikáciu vládou Papuy-Novej Guiney. Toto schválenie ešte udelené nebolo, no predpokladá sa, že nezávislosť ostrova Bougainville by mala byť dosiahnutá ešte do roku 2027.

Ak by si ostrov chcel navštíviť, môžeš sa tešiť na rajské pláže, z ktorých mnohé sú skvelými miestami na surfovanie. Nájdeš tu aj Mount Balbi, miestne známy ako Tutue – stratovulkán, ktorý je ideálnym miestom pre pešiu turistiku.