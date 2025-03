Slovenskí herci reagujú na politikov: „Pomôžte nám vysmiať sa moci kvalitnou a slobodnou tvorbou,“ odkazujú v novej kampani

Vyšetrovateľ hercom kladie absurdné otázky, sú totiž podozriví z organizovania puču v krajine.

Nová kampaň, na ktorej sa spolupodieľali herci Činohry Slovenského národného divadla, vtipne ironizuje aktuálnu spoločenskú atmosféru. Herci, ktorých vypočúva neúprosný vyšetrovateľ (Ján Gallovič), sú v nej totiž podozriví z organizovania prevratu na Slovensku.

Vyšetrovateľ im kladie absurdné otázky. Pýta sa na propagandistické letáky, uniformy gruzínskych légií či na obsadenie Slovenska. „Pomôžte nám vysmiať sa moci kvalitnou a slobodnou tvorbou,“ odkazujú umelci v kampani, ktorá vyzýva k podpore kultúry prostredníctvom 2 % z daní pre Činfond SND, ktorý spravuje Nadácia otvorenej spoločnosti.

„Doba je síce náročná, no zároveň veľmi inšpiratívna v tom, ako ju pochopiť a kreatívne uchopiť. Mám pocit, že nápad aj realizácia kampane pre Činfond presne toto spĺňajú. Na výsledku je vidno, že to všetkých zainteresovaných mimoriadne bavilo. A o to v živote a tvorbe ide,“ hovorí riaditeľka Činohry SND Miriam Kičiňová.

„K zadaniu sme pristúpili veľmi benevolentne, chceli sme iba, aby v tom bol dobrý humor.

Pretože humor je sloboda a sloboda tvorby teraz potrebuje podporu. Veríme, že sa to odrazí aj na príspevkoch do nadačného fondu Činohry SND, ktorý v OSF spravujeme,“ hovorí Fedor

Blaščák, riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti.

Kampaň pre Nadáciu otvorenej spoločnosti pripravila agentúra THIS IS LOCCO. Vidieť v nej môžeš hercov Činohry SND Emíliu Vášáryovú, Rebeku Polákovú, Jána Galloviča, Alexandra Bártu, Ľuboša Kostelného, Richarda Stankeho, Romana Poláka a Filipa Pavúka.