Musk vyzýva na odstavenie Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) po tom, čo ho astronaut na Twitteri prichytil pri klamstve.

Elon Musk uviedol, že Medzinárodná vesmírna stanica (ISS) sa pomaly blíži ku koncu svojej životnosti a do dvoch rokov by mala byť stiahnutá z obežnej dráhy. Navrhol ukončiť jej prevádzku o tri roky skôr, ako sa pôvodne plánovalo. Rozhodol sa tak po ostrej výmene názorov s dánskym astronautom Andreasom Mogensenom, ktorý ho nazval klamárom.

„Je čas začať prípravy na stiahnutie Medzinárodnej vesmírnej stanice z obežnej dráhy. Svoj účel už splnila. Prináša len veľmi malý prírastkový úžitok,“ napísal Musk na svojej sociálnej sieti X. „Moje odporúčanie je do dvoch rokov,“ dodal. Okrem iných z toho bude profitovať aj samotný Musk a jeho spoločnosť SpaceX, ktorá má pomôcť s deorbitáciou ISS.

Je čas začať prípravy na deorbitáciu @Space_Station.



Svoj účel už splnila. Prírastkový úžitok je veľmi malý.



Poďme na Mars. - Elon Musk (@elonmusk) 20. februára 2025



Mogensen sa pustil do Muska a povedal, že jeho tvrdenia, že predchádzajúca americká administratíva nechala z politických dôvodov na ISS dvoch astronautov, ktorí sa vlani nemohli vrátiť podľa plánu pre problémy s kozmickou loďou Boeing, sú nesprávne. Barry Wilmore a Sunita Williamsová zostávajú na obežnej dráhe a mali by sa vrátiť v marci.



„Čo je to za lož. A to od niekoho, kto sa sťažuje na nedostatok úprimnosti zo strany mainstreamových médií,“ povedal Mogensen, ktorý vlani odišiel do dôchodku ako veliteľ ISS.

Ste úplne retardovaní.



SpaceX ich mohla priviezť už pred niekoľkými mesiacmi.



PONÚKAL som to priamo Bidenovej administratíve a oni to odmietli.



Návrat sa odsunul z politických dôvodov.



Idiot. - Elon Musk (@elonmusk) 20. februára 2025



„Si úplne retardovaný,“ reagoval Musk. Šéf SpaceX tvrdí, že ponúkol administratíve bývalého prezidenta Joea Bidena, aby dvojicu dopravila z ISS na Zem, ale tá to odmietla. „Návrat bol odložený z politických dôvodov. Idiot,“ povedal Musk.