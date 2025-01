Toto sú najhoršie jedlá sveta: Turistom najviac nechutí na severe Európy, problém majú aj s českou kuchyňou

Do výberu sa dostali predovšetkým severoeurópske špeciality.

Takmer každý národ má špecifickú kuchyňu a recepty, ktoré nenájdeš nikde inde za hranicami krajiny. Domáci často považujú svoje národné jedlá za tie najlepšie na svete. Častokrát sa však stane, že turistom ich kuchyňa nechutí a ohŕňajú nad ňou nos.

Gastronomický portál Taste Atlas pravidelne hodnotí medzinárodné kuchyne a obľúbené jedlá. Portál sa nevyhýba ani kritike známych pokrmov. Tentokrát gastronómovia zverejnili rebríček najhorších jedál na svete. Prečítaj si, ktoré jedlá sú podľa návštevníkov daných krajín tie najnechutnejšie.

10. Aginares salata

Krajina pôvodu: Grécko

Na desiatom mieste sa umiestnil šalát z gréckej Kréty. Jeho hlavnou ingredienciou sú artičoky. Tie majú špeciálnu prípravu a varia sa v citrónovej vode. Pridáva sa doň tiež cesnak či horčica.

Zdroj: czervas.gr

9. Kaeng tai pla

Krajina pôvodu: Thajsko

Toto jedlo s krkolomným názvom má pôvod v Thajsku. Vo všeobecnosti je to rybie kari. Do kari pasty sa však pridávajú len kvasené rybie vnútornosti. Pridáva sa doň aj zelenina. Je to považované za ťažko stráviteľné jedlo, takže sa konzumuje s ryžou.

Zdroj: Wikimedia Commons/ Takeaway

8. Ramen Burger

Krajina pôvodu: USA

Tento pokrm pochádza z Ameriky a kedysi bol veľmi populárny. Portál Time Magazine ho dokonca zaradil medzi 17 najpopulárnejších burgrov. Výnimočná je žemľa, ktorá je vytvorená z ramen rezancov. V strede je klasicky mäso a zelenina.