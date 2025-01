Poznám identitu sexuálneho predátora z vášho článku: Kontaktovala ma matka obete a opísala, ako to s jej dcérou naozaj bolo

„Všetci to vedeli, ale nikto nič nepovedal“

Keď som písala reportáž o tom, ako som sa stretla so sexuálnym predátorom, ani vo sne by mi nenapadlo, že by som tak mohla zachrániť osud malého dieťaťa, možno viacerých. Bol obyčajný deň, kedy mi v e-mailovej schránke pribudla správa s predmetom: „Poznám identitu sexuálneho predátora z článku."

Po prvotnom šoku som email otvorila a začala čítať.

Takto začínal mail od Petry. Zdroj: Gmail/Screenshot, Karina Kováčová

Keď som si prečítala celý mail, Petru som skontaktovala a rozoberali sme ďalší postup. Všetky naše tvrdenia sa zhodovali a bolo jasné, že sa rozprávame o tom istom mužovi a že jeho sklony k pedofílii siahajú oveľa ďalej, ako som si spočiatku myslela. Jedným článkom som teda rozprúdila a otvorila vážnu rodinnú situáciu, v ktorej figuroval sexuálny predátor.

Petra sa rozhodla o príbehu seba a svojej dcéry hovoriť, aby tým pomohla všetkým, ktorí majú pocit, že sa u nich deje niečo podobné. Petra tým možno zabránila niečomu zlému. Kto je teda Milan a ako sa to celé začalo?

Starký mal vždy rád deti

Petra rozpráva o tom, ako sa celá situácia začala a ako sa začala cítiť čoraz viac nepohodlne. Hovorí, že starký Milan bol s rodinou v kontakte prakticky od narodenia detí jej brata a jeho ženy.

Keď v tomto príbehu budeme hovoriť o „starkom", znamená to, že ho tak nazýva Petrina dcéra a všetky deti v rodine, aj keď je to starý otec len detí Petrinho brata. Petrine deti na Slovensku dedka nemajú a preto bola spočiatku rada, keď si Milan vytvoril k jej deťom vzťah ako k naozajstným vnúčatám.

Obidve jeho vnúčatá sú približne v rovnakom veku ako jej dcéra, ktorá má teraz 12 rokov a v marci bude mať 13. „Odkedy sa narodili deti môjmu bratovi, začali sme sa so starkými stretávať pravidelnejšie. Oni majú dom so záhradou a bazénom v Senci, čo bolo ideálne prostredie pre deti, pretože my všetci bývame v bytoch v Bratislave. Občas sme tam chodili na rodinné oslavy, fotenia alebo len tak sa deti hrať. Ale nikdy to nebolo extrémne časté. Možno raz za tri, štyri mesiace. Naopak, môj brat so ženou tam boli skoro každý víkend.“

Milan - Starký Zdroj: Sprostredkovaná fotka od Petry

Petra opisuje, že starký Milan trávil veľa času s deťmi. „My dospelí sme väčšinou sedeli za stolom, rozprávali sa a deti sa hrali v bazéne. Milan tam bol vždy s nimi. Hádzal ich do vody, bláznil sa s nimi, bol pre ne ako jeden z nich. Nikdy mi to neprišlo zvláštne, práve naopak. Bola som rada, že tam je niekto dospelý, kto je s nimi rád. Vôbec som to neriešila. Bol to proste starký, ktorému sme dôverovali.“

Napriek tomu si Petra spomína na momenty, keď začala byť ostražitá. „Moja dcéra mi občas spomenula, že jej starký napísal. Že jej chcel objednať nejakú postavičku alebo že pre ňu má darček na Vianoce." Ona tento záujem zatiaľ vnímala len tak okrajovo.

„Vlastne mi to prišlo normálne. Ale potom prišiel jeden moment, ktorý ma znepokojil. Minulé leto, keď som bola v práci, mi dcéra zavolala, že ju starký pozval na obed. Môj syn nemá rád, keď je doma sám, takže som jej povedala, že ak pôjde, nech vezme aj brata. Starký ich teda zobral oboch na obed. Už vtedy som si položila otázku, prečo vlastne pozval moje deti na obed. Aký mal motív?“

Začal sa stretávať s deťmi osamote

Petra pokračuje: „Keď som potom po práci prišla domov, dcéra mi povedala, že bol u nás starký a doniesol im darčeky. Vraj bol niekde odcestovaný a doniesol im niečo na pamiatku. Ale prišlo mi to zvláštne. Bez môjho vedomia prišiel k nám domov a dohodol sa priamo s deťmi." Opisuje, že v ich rodine tieto veci fungujú inak.

„Ak idem dať darček synovcom, idem na návštevu k bratovi, nie iba za deťmi. Už vtedy som mala pocit, že niečo nie je v poriadku. Rozprávala som sa o tom s bratom, ale ani vtedy mi nenapadlo, že by tam mohlo byť niečo naozaj zlé. Myslela som si, že je možno osamelý, smutný, a že sa snaží obklopiť deťmi.“

Petra spomína na ďalší moment, keď si začala všímať viac detailov. „Na jeseň sme boli spolu na chate – ja s mojou rodinou, brat so svojou, naša mama a aj Milan. Počas celého pobytu som si ho začala viac všímať. Všimla som si, že namiesto toho, aby sedel s nami dospelými, trávil čas s deťmi v izbe. A ja som ho začala sledovať. Či je viac pri dievčatách alebo ako sa správa." Nič sa tam vraj síce nestalo, ale v Petre už čoraz viac rástol strach, že niečo nie je v poriadku.

Napriek svojim pocitom si Petra stále nebola istá. „Dlho som rozmýšľala, či mám skontrolovať dcérin telefón. Bola som vo vnútri zmätená, pretože s deťmi máme vybudovanú silnú dôveru. Nechcela som jej bez dovolenia pozrieť súkromné správy, ale zároveň som cítila, že musím vedieť, či je všetko v poriadku." Nakoniec to teda spravila.

Nanučík na boľavé ústočká

To, čo Petra v správach našla, ju veľmi zasiahlo. „Keď som si prečítala ich konverzáciu, bolo mi okamžite jasné, že je to starý úchyl. On ju mesiace, možno aj rok, manipuloval slovami." Opisuje presnú schému groomingu. „Vytváral medzi nimi vzťah, kde on mal byť ten najbližší človek, ten, na koho sa môže vždy spoľahnúť.