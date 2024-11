Treska či diabolský šalát, ktoré musíš ochutnať. Na juhu Slovenska ich vyrábajú z lokálnych surovín

Základom novozámockej tresky sú kvalitné suroviny.

To, že treska bola u nás populárna už za socializmu si pamätajú všetci skôr narodení. Vyrába sa nepretržite už od roku 1954, kedy recept na tresku s majonézou vynašiel kuchár a cukrár Július Boško.

„Počiatky našej výroby siahajú ešte do roku 1962, kedy sme lahôdkarskú výrobu otvorili v obci Rúbaň. Samozrejme, za ten čas sme niekoľkokrát zmenili priestory a tresku sme trochu vylepšili a prispôsobili našim chutiam. Stále však vychádzame z pôvodnej múdrej knihy receptúr studených pokrmov, ktorá si veľa pamätá,“ prezrádza vedúci lahôdkarskej výroby COOP Jednota Nové Zámky, Peter Valkus. Pôvodným povolaním je šéfkuchár, teraz dozerá na výrobu obľúbených lahôdkových šalátov.

COOP Jednota Nové Zámky prevádzkuje výrobu lahôdok od roku 1962. Zdroj: COOP Jednota

Vieš o tom, že vlastnú tresku v majonéze má aj mesto na južnom Slovensku? Za výrobou stojí COOP Jednota Nové Zámky, ktorá už 62 rokov prevádzkuje vlastnú výrobňu lahôdok. Ich kultovú chuťovku si môžeš kúpiť na 109 miestach, podobne ako jedinečný šalát, ktorý uviedli ako novinku počas otvorenia svojej prvej predajne v hlavnom meste.

Spotrebuj do 8 dní

Základom novozámockej tresky sú kvalitné suroviny. Na jej výrobu sa nepoužívajú žiadne zbytočné prísady. Len rybu, mrkvu, cibuľu a majonézu, ktoré ochutia soľou, čiernym korením, kyselinou mliečnou a octovou na prírodnej báze. Čerstvosť prezrádza aj kratší dátum minimálnej spotreby.

Za úspechom tkvie určite to, že za 90 % našej čerstvej ponuky z pultu stojí kvalitná slovenská výroba.

„Najlepšie chuťové vlastnosti má naša treska prvých 8 dní. Ak by mala dlhšiu trvanlivosť, stratila by svoju výnimočnú chuť, a to nechceme,“ podotýka pán vedúci. Chuť lahôdkových šalátov záleží od každého detailu. Okrem morských treskovitých rýb, ktoré pochádzajú zo španielskych vôd, kde ich hlboko zamrazia ešte na rybárskej lodi, sú všetky použité suroviny lokálne.

„Ryby zo Španielska sa prvotne spracovávajú v neďalekom Kolárove a my si ich v našej výrobni lahôdok sami uvaríme, pomelieme, zmiešame so základnými ingredienciami a zabalíme. Vyrábame 3 druhy klasickej tresky, ktoré sa odlišujú len podielom rýb,“ dodáva.

Vedúci lahôdkarskej výroby COOP Jednota Nové Zámky Peter Valkus. Zdroj: COOP Jednota

Všetko, čo je štipľavé, letí

A keďže sme v južnom okrese Slovenska, treska s čímkoľvek „čípȍš“, čiže pikantným, ide na dračku. „Všimli sme si, že si naši zákazníci často tresku kupujú v kombinácii s feferónovým šalátom. Nechali sme sa preto inšpirovať ich chuťami a zaradili sme do výroby tresku s feferónovým šalátom,“ prezrádza Peter Valkus. Hitom je aj diabolský šalát, ktorý je po treske druhým najpredávanejším.

Feferóny, ale aj zelenina v šalátoch sú lokálne. „Sme hrdí, že zelenina, ktorú používame, necestuje do našej výrobne zďaleka. V Palárikove, ktoré je od nás vzdialené približne 15 km, máme dlhé roky vynikajúci vzťah s lokálnym pestovateľom. Vždy rok dopredu sa dohodneme na tom, aké množstvá budeme potrebovať a on pre nás zeleninu vypestuje aj zasterilizuje. Takýmto spôsobom sa snažíme podporovať našich miestnych zeleninárov,“ deklaruje pán Valkus.

Poctivo kontrolujeme jeho výslednú kvalitu aj pikantnosť. Štipľavosť totiž majú ľudia z nášho regiónu v krvi.

Okrem chutnej tresky vyrába lahôdkáreň aj klasiky ako parížsky, zemiakový, vlašský, pikantný a feferónový šalát. V ponuke nájdeš aj obľúbené domáce nátierky oškvarkovú, tuniakovú, salámovú a bryndzovú. Špecialitou je nátierka zo 100-percentnej ovčej bryndze, ktorú pripravujú z kvalitnej bryndze značky Gemerské ovečky.

Vyrobia tony mesačne

Treska s rožkom by pokojne mohla byť slovenské národné jedlo. Veľkej popularite sa teší aj v neďalekej predajni Tempo SUPERMARKET na ulici Janka Kráľa uprostred sídliska Juh. Dokonca na jej naváženie nemusíte ani čakať. Predajňa sa pýši prvým samoobslužným kioskom v sieti COOP Jednota, ktorý využívajú najmä tí, ktorí sa ponáhľajú.

Je to ako objednávať si jedlo vo fast foode. Stačí si vyťukať, čo a koľko im majú zamestnanci navážiť, nakrájať a pripraviť, kým si bez čakania nakúpia všetko, čo potrebujú. Dostaneš tam aj všetky šaláty z domácej výroby. V predajni si stačí dokúpiť čerstvý rožok z miestnej pekárne a kultové raňajky sú pripravené.

Samoobslužný kiosk v Tempo SUPERMARKET, Nové Zámky. Zdroj: COOP Jednota

„Je pravda, že ľudia neradi čakajú, ale z našej skúsenosti musíme povedať, že na čerstvo nakrájané mäsové výrobky, slovenské syry alebo navážené šaláty si čas nájdu. Niekedy je rad až po banány. Starší zákazníci sa počas čakania radi porozprávajú, zatiaľ čo mladší oceňujú samoobslužný kiosk, vďaka ktorému čakať nemusia. Som rád, že dokážeme vyhovieť obom skupinám,“ opisuje Marián Antalík, vedúci predajne.

Popularita originálnych šalátov narastá

Novozámocká treska má svojich skalných fanúšikov aj ďaleko za hranicami okresu. Vždy čerstvé domáce lahôdky dostanete v 109 maloobchodných predajniach od Levíc až po Bratislavu. Kúpiť si ju môžeš aj v predajniach COOP Jednota v Bratislave, ktoré taktiež patria pod COOP Jednota Nové Zámky.

Kolektív z lahôdkarskej výroby v Nových Zámkoch. Zdroj: COOP Jednota

Pre bratislavský trh vyrobili špeciálnu novinku, Bratislavský šalát, ktorý v máji oslávil jeden rok od uvedenia na trh, podobne ako vlajková bratislavská predajňa Tempo SUPERMARKET pri Národnom futbalovom štadióne v OC Tehelko.

„Šalát zo strúhaného zeleru, do ktorého idú aj ananás, vajíčko, hrášok, šunka a pór, je vyrobený podľa receptu jednej z našich kolegýň. Je zdravší a chuťovo veľmi originálny,“ dodáva na záver vedúci výroby Peter Valkus.