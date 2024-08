Nečakaj na jeseň, boostni imunitu už teraz. Farmaceut poradí ako na to

Vieš o tom, že z doplnkov stravy na imunitu Slováci najviac obľubujú Vitamín C?

Boostovanie imunity na jeseň, po lete by malo byť povinnou jazdou každého z nás. „Nemôžeme ale čakať, že sa naše telo nasýti vitamínmi do 2 minút, ako sprej na nádchu, alebo za 30 min ako liek na horúčku. Vitamíny musia nasýtiť naše telo postupne, aby ho mohli chrániť. V prípade vitamínov aj minerálnych látok teda platí, že kľúč je prevencia, nie náhla liečba,” upozorňuje Ondřej Pleskot z online poradne prvej a najväčšej lekárne na slovenskom internete MojaLekáreň.sk.

Na imunitu betaglukámni a kolostrom

Účinnou podporou imunity sú podľa odborníkov beta-glukány a kolostrum. Betaglukány podporujú imunitný systém a sú vhodné na pravidelné užívanie. Kolostrum, ktoré je bohaté na protilátky, najmä imunoglobulín A, ktorý chráni pred infekciami.

Na jeseň, keď slnko začne ubúdať, je dobré zamerať sa na kombináciu vitamínov C a vitamín D Na efektívnej imunite sa podieľa aj selén, zinok, horčík, a všetky ďalšie vitamíny skupiny B, dostatočná výživa so zdrojom bielkovín, tukov s dôležitými vitamínmi A, E, D a K, ktoré tiež na sile imunity a slizničnej ochrane pred vonkajšími patogénmi participujú.

Mgr. Onřej Pleskot, farmaceut online poradne MojaLekáreň.sk. Zdroj: Moja lekáreň

C vitamín s rozumom

Z doplnkov stravy na imunitu Slováci najviac obľubujú Vitamín C. Vyplýva to z dát prvej a najväčšej lekárne na Slovenskom internete, MojaLekáreň.sk. Jeho dávkovanie a vstrebateľnosť sú však podľa lekárnika mimoriadne dôležité. „Pokiaľ užijete ráno tabletu bežného Vitamínu C 1000 mg, tak cca 750 mg vitamínu nedokáže telo využiť,” vysvetľuje Pleskot.

Lekárnici z MojaLekáreň.sk preto odporúčajú napríklad pri prechladnutí, väčšej telesnej námahe, či strese užívať 4x denne maximálne 125 – 250 mg bežného Vitamínu C. Optimálna denná dávka pre zdravých dospelých je 80 – 100 mg a pre deti 50 – 100 mg. Ak preferuješ prírodné zdroje, tak vitamín C nájdeš v acerole, šípkach, vysoký obsah má camu-camu aj rakytníka.

O MojaLekáreň.sk: MojaLekáreň je lekáreň na slovenskom internete, s 25 ročnou skúsenosťou v lekárenskom poradenstve, vďaka českej sestre



„Na konci všetkých našich aktivít vždy musí byť šťastný klient, či už ním je pacient, zákazník alebo zamestnanec,“ zdôrazňuje PharmDr. Vladimír Finsterle, zakladateľ a majiteľ spoločnosti Pears Health Cyber, ktorá



MojaLekáreň je lekáreň na slovenskom internete, s 25 ročnou skúsenosťou v lekárenskom poradenstve, vďaka českej sestre Lékárna.cz . V oblasti starostlivosti o zdravie ti poradia, nech si kdekoľvek a v akejkoľvek situácii, aby si sa cítil dobre. Má bohatú ponuku produktov pre zdravie a krásu celej rodiny, vrátane domácich miláčikov. Každá objednávka je pre nich príležitosťou vylepšovať našu ponuku a služby.„Na konci všetkých našich aktivít vždy musí byť šťastný klient, či už ním je pacient, zákazník alebo zamestnanec,“ zdôrazňuje PharmDr. Vladimír Finsterle, zakladateľ a majiteľ spoločnosti Pears Health Cyber, ktorá MojaLekáreň.sk prevádzkuje .