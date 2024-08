Ako sa Nina vyrovnala so zradou ex-priateľa?

Do najnovšej epizódy šou Make-Up & Gossip zavítala talentovaná fotografka a vášnivá cestovateľka Nina Skalíková, ktorá ti ukáže svoje ľahké dovolenkové líčenie. V tomto dieli sa nielen dozvieš, ako dosiahnuť Ninin obľúbený make-up look, ale aj to, ako sa vyrovnala so zlomeným srdcom a čo jej robí v týchto dňoch radosť.

Nina prezradila, že vo svojej kabelke musí mať balzam na pery, tiene na obočie a rúž s kontúrkou. Taktiež vysvetlila, že pred aplikovaním make-upu začne hydratáciou pokožky: „Vždy začínam krémom na tvár. Naozaj si potrpím na krémovaní tváre, nemám rada pocit suchej pokožky.“

Prvým krokom k dovolenkovému looku je jemná vrstva krycieho make-upu, ktorý si nanes na kruhy pod očami a pod nos do tmavších miest. Linda zvolila korektor L’Oréal Paris Infaillible 24h More Than Concealer. Následne si make-up zafixuj púdrom a prejdi na kontúrovaciu paletku, s ktorou si opticky zúžiš tvár a nos.

Ak máš svetlé obočie ako Nina, môžeš si ho dokresliť tieňmi alebo ceruzkou L’Oréal Paris Infaillible Brows a transparentným gélom, ktoré použila Linda. Potom si na oči nanes bledohnedý tieň a nakresli si linku tmavším hnedým tieňom. Samozrejme, nezabudni na maskaru – tvojim mihalniciam dáš poriadny objem s riasenkou L’Oréal Paris Air Volume Mega Mascara, ktorej zloženie je vhodné aj pre citlivé oči. Tento look vyšperkuješ lícenkou, highlighterom a kontúrkou na pery v nude farbe.

Počas líčenia sa Nina zdôverila o svojom nedávnom rozchode s priateľom: „Od momentu čo sa to stalo, to bola extrémna rana. Zrazu som bola pre neho cudzí človek a nevidela som v ňom štipku ľútosti a empatie. Povedal, že ma už nikdy nechce vidieť.“ Svoje zlomené srdce si preto začala liečiť čítaním kníh, cvičením, meditáciou, stretávkami s kamarátmi a prechádzkami v lese.

Vo videu sa tiež dozvieš, či Nina zanevrela na mužoch, ako začala jej influencerská kariéra, ktorá krajina je jej vysnívanou destináciou a čo má na sebe kozmeticky upravené.