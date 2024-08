Okrem bežných nápojov a alkoholu nás prekvapili názvy miešaných drinkov. Antidepresák babky korenárky, Discopríbeh, Betón bez murára, Švihák Lázenský, Hugo Fantozzi či Opitý záhradník. Všetko bolo s nejakým druhom alkoholu. Vsadili sme na posledný.

Kúpele, v ktorých sa ocitneš po maximálne desaťminútovej jazde autom z Bardejova, sú najmä v lete mixom niekoľkých skupín ľudí.

Miesto, kde sa stretne doslova každý



Vyhľadávajú ich domáci, teda ľudia žijúci v tesnej blízkosti, stretneš tam zástupy turistov z Poľska ale aj rekreantov, inak povedané pacientov, ktorí prišli na rôzne liečebné pobyty a procedúry. Voda z minerálnych prameňov v Bardejovských Kúpeľoch totiž pomáha pri ochoreniach zažívacieho ústrojenstva, u ochorení žalúdka, žlčníka a žlčových ciest, pečene, slinivky brušnej a ochorení čriev.

Well-being však môžeš dopriať aj svojej duši. A práve preto sú v Kúpeľoch prevádzky, kam sa môžu ľudia vybrať dať si drink, kávičku a možno tiež trošku potancovať.

V tomto článku si prečítaš: Čo sme zažili na miestnych diskotékach.

Aké sú ceny drinkov.

Kto tam v lete chodí.

Či balia dámy v rokoch mladých zajačikov.

Bardejovské Kúpele Zdroj: Wikimedia Commons

Zo subjektívneho pohľadu človeka, ktorý žije v Bardejove celý svoj život a miestne kúpele navštevuje prakticky stále, je gastronómia v Kúpeľoch na slabej úrovni. To však ani zďaleka neplatí o kaviarňach, ktoré sa po istej hodine premenia na tanečné kluby.

Stretli sme učiteľky zo strednej, ľudí v obleku a šatách aj odviazaných hostí

Bardejov ako mesto disponuje nádherným námestím, na ktorom je v prevádzke viacero podnikov, no ak v našom meste príde chuť na tancovačku, do úvahy spadajú pravdepodobne len Kúpele. My sme sa tam počas piatkového večera dostali taxíkom.

Vstup do Magnólie Zdroj: Refresher

Cesta z centra mesta priamo ku kaviarni Magnólia trvala približne 10 minút a taxameter pána šoféra sa zastavil tesne pod hranicou 10 eur. Na otázku, odkedy je cesta do Kúpeľov taká drahá, sme dostali vyhýbavú odpoveď v štýle, že stále to bolo o podobnej cifre. Je pravda, že taxík do Kúpeľov som nebral už riadne dlhú dobu. Poďme dovnútra.

Pekná budova, ku ktorej vedie schodisko ako na nejaký kaštieľ, dnes slúži podniku s názvom Magnólia. Ako sme sa neskôr dozvedeli, dom stojí od roku 1959 a kaviareň je v prevádzke minimálne už 25 rokov.

Z interiéru ide skvelá atmosféra. Hŕstka ľudí sa baví na parkete, ďalší sedia pri stoloch a obsluha kmitá okolo hostí, aby bolo všetko tip-top.

Ako bolo spomenuté skôr, do Bardejovských Kúpeľov sa chodia baviť nielen tamojší hostia z liečenia, ale aj domáci, možno preto stretávame na parkete rovno dve učiteľky zo strednej školy. Okrem nich sú tam ľudia, ktorí evidentne podľa oblečenia idú z nejakej oslavy, prípadne svadby.

Budova kaviarne Magnólia Zdroj: Google Maps (screenshot)

Na základe drinkov na stoloch je zrejmé, že kaviareň Magnólia nemá v piatok pred polnocou núdzu o hostí. Stojíme medzi parketom a stolmi, pričom sa postupne dostávame do tanečnej atmosféry.

Hudba, na ktorú si trsne každý tanečník

Pán za barom, ktorého sme neskôr identifikovali ako vedúceho prevádzkovateľa podniku, nás už niekoľko sekúnd neskôr usádza pri stole, z ktorého máme na parket doslova krok. Kolorit zákazníkov v podniku je v ten večer ako aj po iné večery, zaujímavý.