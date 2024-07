Slovenské deti prescrollujú na displeji telefónu denne až 400 metrov. Nedávny prieskum priniesol prekvapivé výsledky

Operátor O2 priniesol šokujúce výsledky. Upozorňuje, že deti trávia pred obrazovkou dlhé hodiny scrollovaním.

Pamätáš si svoje detstvo, keď si celé dni trávil s kamošmi vonku a išli ste domov, až keď sa rozsvietili pouličné lampy? Väčšina dnešných detí tento pocit nepozná – vonku trávia čoraz menej času.

Prieskum, ktorý bol realizovaný na vzorke 12-tisíc rodičov z 10 krajín sveta, odhalil, že polovica detí na celom svete trávi vonku menej ako hodinu. Táto štatistika takisto uvádza, že viac času na čerstvom vzduchu strávia aj väzni, ich vychádzka trvá dve hodiny denne.

Zároveň iné prieskumy hovoria, že deti sa hýbu príliš veľa, ale len prstom po displeji svojho telefónu. Priemerne strávia v online svete približne 4 hodiny denne, počas ktorých prescrollujú na displeji okolo 400 metrov obsahu.



Až 64 % rodičov uviedlo, že ich dieťa trávi na mobile viac času, než očakávali, keď im ho zaobstarali.

Len 28 % rodičov si myslí, že ich dieťa trávi na mobile primerané množstvo času.

Až 7 z 10 opýtaných rodičov vyjadrilo obavu, že používanie mobilu môže viesť k závislosti od digitálnych technológií.

Štvrtina rodičov uviedla, že presne nevie, ako začať riešiť digitálne zdravie detí.



Uvedený prieskum bol realizovaný agentúrou Ipsos pre O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na slovenských rodičoch detí vo veku 6 až 18 rokov počas júna 2024 na vzorke 1005 respondentov. Aj zistenia agentúry Ipsos pre O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha potvrdili, že rodičia majú obavy:

O2 ako zodpovedný mobilný operátor spúšťa celoslovenskú osvetovú kampaň, v ktorej spolu so psychológmi vysvetľujú, ako si nastaviť s technológiami zdravý vzťah.

„Toto leto sme sa rozhodli otvoriť tému digitálneho zdravia a prostredníctvom celoslovenskej kampane poukázať na zdravý balans vo využívaní moderných technológií. V O2 si uvedomujeme, že technológie už navždy budú súčasťou nášho každodenného života. Záleží nám však na tom, aby sme si s nimi budovali zdravý vzťah a využívali ich najmä na zmysluplné aktivity,“ hovorí riaditeľka značky a komunikácie v O2 Lucia Petrášová.

Ilustračný obrázok Zdroj: Unsplash/Daria Nepriakhina

Táto téma sa však netýka len detí. Na stránke 400m.sk si môžeš overiť, či tráviš na svojom telefóne priveľa času a koľko obsahu za tento čas prescrolluješ. Napríklad gen Z „prebehne na displeji“ v priemere 700 metrov obsahu sociálnych sietí.

Zdroj: O2/400m.sk

Existuje účinná prevencia

Mobilný operátor sa rozhodol urobiť ešte jeden sociálny experiment, ktorý preveril znalosti rodičov o svojich deťoch. Informácie o tom, koľko času trávia mladí ľudia na sociálnych sieťach, ukázal aj vlastným kolegyniam a kolegom, ktorí majú deti. Namiesto tabuliek či prezentácií si však mohli pozrieť výsledky prieskumu v skutočnom meradle. Ich šokujúce výrazy si môžeš pozrieť vo videu nižšie.

„Pretože mozog sa vyvíja, odporúča sa dať dieťaťu vlastný mobil až medzi 12. a 14. rokom. Približne od desiatich rokov sa mozog dostáva do štádia, v ktorom už chápe, že druhí rozmýšľajú inak. Rozumiem, že je veľmi ťažké nedať do desiatich rokov dieťaťu mobil, lebo v tomto období ho väčšina detí už má, ale je to úplne zbytočné,“ vysvetľuje výchovná poradkyňa Martina Vagačová.





Jana a Andrej uvádzajú, že deti:

do 1 roka by deti nemali vidieť obrazovku vôbec, ani v izbe;

v 2 – 4 rokoch by mali sledovať obrazovku maximálne hodinu (čím menej, tým lepšie);

do 6 rokov maximálne 90 minút denne;

do 17 rokov 2 hodiny denne nad rámec času, ktorý si vyžaduje škola a učenie. Odbornými garantmi kampane sú psychológovia Jana a Andrej Zemandlovci, ktorí pripravili na web 400m.sk sériu piatich edukačných videí, ktoré môžu pomôcť rodičom lepšie pochopiť túto problematiku a nájsť balans vo využívaní smartfónov. Okrem toho tam nájdeš podcasty, články a tipy na užitočné aplikácie.Jana a Andrej uvádzajú, že deti:

„Dôležitá je kvalita obsahu – či vyžaduje obrazovka napríklad zmysluplnú interakciu alebo ide o pasívne pozeranie sledu videí. S deťmi je potrebné rozprávať sa o obsahu, ako sa po ňom cítia, a rovnako ich naučiť rozpoznať rizikové správanie v online priestore,“ priblížili psychológovia Jana a Andrej Zemandlovci.

Psychológovia zároveň vysvetľujú, že rodičia by mali motivovať svoje deti tráviť čas inak – napríklad športovaním. Aj štúdie dokazujú, že šport má pozitívny vplyv na fyzický aj mentálny výkon detí aj tínedžerov (medzi 6. – 18. rokom). Podporuje nielen budovanie zdravých návykov, ale aj rozvoj kognitívnych funkcií či pamäť.