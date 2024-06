Nike Air Max: Ikony lifestylu

Nápad geniálny vo svojej jednoduchosti: odhaľte tlmiaci plynový vankúš, ktorý bol doteraz skrytý v podrážke.

Dnes si už streetwear bez charakteristického modelu z radu tenisiek Air Max nevieme predstaviť, ale inovatívny návrh Tinkera Hatfielda, inšpirovaný avantgardnou architektúrou parížskeho Centre Pompidou, takmer nikdy neuzrel svetlo sveta. Našťastie sa stalo, že nádych šialenstva je teraz neoddeliteľnou súčasťou identity oregonskej značky. Vďaka tomu môžeme so zatajeným dychom čakať na ďalšiu inováciu ikonickej technológie a dizajnu, ktorý s ňou ide ruka v ruke. Dnes by sme sa radi pozreli na niektoré z najznámejších modelov s viditeľným odpružením, ktoré sa nie náhodou stali mestskými ikonami.

Zdroj: Adobe Stock/Marharyta Hanhalo

Bold & comfy friendly? Nike Air Max

V čom spočíva ikonická technológia Max Air? Ide o vylepšenie systému Air, ktorý nájdete v ikonických teniskách z 80. rokov, ako sú Air Jordan 1 a Air Force 1. Plynové odpruženie – vzduch stlačený vnútri podrážky, chránený pružnou a odolnou membránou – sa osvedčilo ako mäkké, ľahké a dokonale praktické riešenie – spýtajte sa Michaela Jordana, určite vám to potvrdí.

V roku 1987 sa šéf „kuchyne inovácií“ spoločnosti Nike Tinker Hatfield rozhodol odhaliť dovtedy nevídaný systém odpruženia... a takmer dostal výpoveď. Myšlienka „dutej tenisky“ sa nepáčila každému. Nápad priehľadného okienka v podrážke, ktoré vytvára dojem špecifickej ľahkosti, sa však ukázal ako mimoriadne chytľavý. Po prototypoch Air Max 1 a Air Max Light pre túto sériu nastal čas na skutočný hit: Nike Air Max 90.

Air Max 90: najlepšie z najlepších

Model Nike Air Max 90, po rokoch ustupovania novším modelom, zaznamenal v roku 2000 bombastický návrat. Dnes je nepravdepodobné, že by jeho pozícia bola ohrozená. Čo odlišuje prvé ikonické tenisky Air Max? Plynový vankúš, ktorý v nasledujúcich modeloch bude zaberať čoraz väčšiu plochu, sa tu objavuje cez relatívne malé okienko.

V kombinácii s kompaktným, elegantným dizajnom tenisiek tento typ podrážky určite osloví fanúšikov pouličného štýlu charakteristického pre začiatok 90. rokov. Pre minimalistov je tu možnosť úplne čierneho alebo úplne bieleho vyhotovenia. Dávate prednosť dnes takým trendovým neutrálnym a zemitým farbám? Vyberte si béžovú alebo olivovú. Ak radi svojím vzhľadom prekvapíte, stavte na ostré farebné kontrasty, ako je oranžová a čierna. Deväťdesiate roky? Znovu ich objavte s modelom Air Max 90.

Inšpirácia z hodín biológie a geografie? Tenisky Nike Air Max 95

Dizajnéri spoločnosti Nike vedia nájsť inšpiráciu všade. Jedným z príkladov sú slávne tenisky Nike Air Max 95, prvé tenisky s plynovým vankúšom nielen pod pätou, ale aj pod špičkou. Charakteristické rozmiestnenie prvkov, ktoré sú usporiadané do horizontálnych vĺn, odkazuje na geologické vrstvy, ktoré možno vidieť napríklad v Coloradskom kaňone, a na anatómiu ľudského tela. Dizajn modelu 95, dynamickejší a výraznejší ako kúsok Air Max 90, je v súlade s trendom „dad shoes“, tenisiek s výrazným štýlom z polovice 90. rokov. Či už sa rozhodnete pre celkovo biele vyhotovenie sivé alebo zdobené výraznými neónovými prvkami, tieto tenisky určite upútajú pozornosť. Nechajte ich zažiariť – noste ich s klasickými joggermi a mikinami v neutrálnych farbách.

Smer? Budúcnosť!

Dizajnéri značky Swoosh pokračujú v zdokonaľovaní ikonického dizajnu – ďalšou klasikou z radu Nike Air Max je model 97, prvé tenisky s ikonickým celoplošným odpružením, ktoré pútajú pozornosť s futuristickým dizajnom inšpirovaným superrýchlymi japonskými vlakmi. Nasledoval model Vapormax Flyknit s podrážkou pozostávajúcou výlučne z tlmiaceho systému, so zvrškom v podobe pletenej ponožky a Nike Air 270 s, efektným plynovým vankúšom. Čo bude nasledovať? Aj my sme zvedaví. Zájdite do predajne JD alebo navštívte online obchod – vždy tam nájdete streetové novinky.