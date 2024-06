Príbeh o sláve a páde motorkárskych gangov je teraz v kinách. Pozri si napínavý film s Austinom Butlerom a Tomom Hardym

Hľadáš dobrý tip na nový film? Našli sme ho za teba.

„Na začiatku chceli len jazdiť na motorkách a zažiť pocit maximálnej slobody…“ Nekompromisný a zároveň intímny pohľad na vzostupy a pády neslávne známych amerických motorkárskych gangov, ponúka dráma oceňovaného režiséra Jeffa Nicholsa Motorkári (The Bikers). Film, ktorý sleduje vznik fiktívneho motorkárskeho gangu Vandali očami jeho zakladajúcich členov, prináša do slovenských kín CinemArt SK.

O čom je dej?

Kathy (Jodie Comer) je svojrázna dievčina, ktorá si nenechá do života hovoriť, príliš slobodomyseľná aj na pomery Ameriky na prelome 60. a 70. rokov. Keď v bare, kam slušné dievčatá nechodia, narazí na mladého motorkára Bennyho (Austin Butler), ktorý má podobnú krvnú skupinu, okamžite to medzi nimi začne iskriť.

Benny je členom motorkárskeho gangu „Vandali”, neformálnej skupiny milovníkov bezstarostnej jazdy, ktorú vedie majiteľ baru Johnny (Tom Hardy). Chuť po slobode je nákazlivá a Kathy jej čoskoro podľahne. Keďže je však bystré dievča, začne si všímať aj negatívne veci, ktoré sprevádzajú rast motorkárskeho gangu – čoraz násilnejšie bitky s konkurenciou, strety s políciou a nelegálne aktivity, ktoré organizácii zabezpečujú príjem a udržujú ju v chode.

Keďže Kathy Bennyho miluje, nechce, aby skončil vo väzení alebo s guľkou v tele. Snaží sa preto nájsť pre neho cestu von z gangu. Otázkou je, či takáto cesta vôbec existuje a ak áno, či sa ňou Benny vôbec chce vydať…

Tvorba filmu

Film Motorkári adaptoval Jeff Nichols podľa rovnomennej knihy fotografa Dannyho Lyona, ktorá mapuje čas, ktorý strávil v slávnom chicagskom motorkárskom gangu Chicago Outlaws v 60. rokoch minulého storočia. „Použil som veľa motívov z knihy, ale stále je to čistá fikcia. Moje postavy nikdy neexistovali, sú to skôr symboly, ktoré predstavujú, čo znamená byť súčasťou tejto unikátnej subkultúry,” povedal režisér a scenárista Nichols.

Zdroj: Cinemart SK

Režisér sa s témou pohrával celých 20 rokov predtým, než sa vôbec pustil do práce. Lákala ho, ale zároveň mal pred ňou rešpekt. „Nevyrastal som na motorke. Nemal som členov rodiny, ktorí by jazdili. Mal som z toho strach. A títo ľudia v danom období aj sami strach naozaj vzbudzovali. Ako čas plynul, občas som nadhodil príbeh o motorkárskom klube a ľudia mi hovorili: aha, to je naozaj skvelé, to by si mal urobiť, ale dlho sa to nepohlo dopredu,” spomína.

Napokon rozhodlo to, keď si vypočul pár zvukových záznamov, ktoré Danny Lyon zverejnil na svojich internetových stránkach. Boli to práve tieto audiozáznamy, ktoré povzbudili Nicholsa, aby v roku 2014 oslovil Dannyho Lyona. „Predstavil som sa mu a povedal som mu, ako veľmi si vážim jeho prácu. Videl film Mud a páčil sa mu. Tak som odišiel do Nového Mexika, aby som sa s ním stretol,” spomína.

Zdroj: Cinemart SK

Nasledovali prípravné práce. Nichols zaujal post nielen režiséra, ale aj napísal scenár. Ten to rozvinul v dvoch príbehových líniách. Prvou je náročný vzťah medzi troma ľuďmi. Spojivom je Benny, ktorého chce pre seba Johnny mysliac si, že bez neho motorkársky gang nebude tým pravým. Zároveň chce Bennyho aj Kathy, ktorá sa do neho zaľúbila a nechce ho nechať zničiť sa v gangu, ktorý sa stáva čoraz nebezpečnejším. Benny však nie je stavaný na to, aby takýto nápor a tlak vydržal.

Druhou rovinou je pohľad na psychológiu outsiderských skupín, akou motorkári v danom príbehu sú. „Najlepší príklad, ktorý mi napadá, je monológ Zipca, ktorého hrá Michael Shannon, ktorý hovorí o tom, ako išiel k odvodovej komisii. Prešiel všetkými testami, ale bol odmietnutý. Keď som to písal, myslel som si, že je to celkom vtipné,“ hovorí scenárista a režisér.

Pokračuje: „Keď sme tú scénu nakrúcali, všetci sa smiali presne tak, ako som očakával. Ale na konci tam bol náznak smútku, pretože Zipco chcel ísť bojovať do Vietnamu. Armáda ho nechcela. Bol nežiadúci. V tom momente vnímate, ako títo drsní chlapi pri ohni začínajú prikyvovať hlavami, pretože presne vedia, o čom Zipco hovorí a ako sa cíti. Potvrdzuje to, čo všetci cítia. Že vlastne nikam nepatria.“