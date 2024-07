Herečka Gabika Marcinková: Mama ma za jednu sexuálnu scénu už aj pochválila. Sexualitu by sme mali brať ako bežnú vec (Rozhovor)

Gabika Marcinková Mihalčínová nám v rozhovore prezradila, ako jej deti zmenili život, prečo už roky nenakrútila film, či je natáčanie Pána profesora komfortnou prácou bez výziev aj koho volila. Prezradila aj to, ako sa natáčajú sexuálne scény.

Gabika Marcinková Mihalčínová je úspešná slovenská herečka. Dlhé roky si ju mohol vidieť v divadle, no preslávila sa vo filmoch a neskôr aj v seriáloch. Zahrala si po boku hollywoodskych hviezd, natáčala s významnými tvorcami a v súčasnosti sa už venuje aj výchove svojich detí, ktorú si nesmierne užíva.

V rozhovore nám prezradila, ako sa na Slovensku natáčajú sexuálne scény, či sa pri nich s hereckým partnerom niekedy vzrušili a či už ich pozerala so svojimi rodičmi. Prezradila aj to, aké mala pocity počas Let’s Dance či koho volila vo voľbách. Na záver sa nám zdôverila, ako pristupuje k výchove svojich detí, a povedala nám aj o svojich najväčších koníčkoch, čo je téma, na ktorej sa so svojou dcérou nezhodne.

Sex predáva. Neodškriepiteľný fakt, ktorý platí aj pre propagovanie filmov a seriálov. Nehnevá ťa tento jednoduchší spôsob získavania pozornosti divákov?

Ja som najmä šťastná, že mám v živote možnosť robiť prácu, ktorú milujem a prijímam ju so všetkým, čo k nej patrí. Som v štádiu života, keď si slobodne vyberám, čo ukážem a čo je za mojimi hranicami. Na začiatku to však herečky majú ťažšie a musia zvážiť, či tie roly stoja za to, aby to potom bolo roky prepierané v bulvárnych plátkoch.

Vo svojej kariére si sa už niekoľkokrát obliekla do vyzývavého oblečenia, respektíve natáčala sexuálne či šteklivé scény. Myslíš si, že to slovenským či českým herečkám pridáva na popularite?

Tak to vôbec neviem. Herečkám v mojom veku väčšinou pripadajú postavy, v ktorých sa riešia témy zaľúbenia a lásky a sex k tomu občas prirodzene patrí.

Išla si niekedy do nejakého projektu s tým, že si vedela, že možno nebude najkvalitnejší, ale pomôže ti presadiť sa, respektíve sa v kariére posunúť vyššie?

Dve postavy v zahraničných filmoch som prijala tak, že ak by bol ten scenár v slovenčine, pravdepodobne by som do toho nešla. V rámci zahraničia mi to však prinieslo veľmi vzácnu skúsenosť s medzinárodnými štábmi a spoznala som výnimočných ľudí. Zo začiatku svojej kariéry som brala takmer všetko, keďže som mala pocit, že sa musím veľmi veľa učiť.

Keby si bola v Hollywoode, tak sa blížiš veku, keď by ti producenti ponúkali už viac-menej iba roly matiek a starších žien vo vedľajších rolách. Cítiš takýto sexizmus aj na Slovensku? Zmenili sa roly, ktoré ti ponúkajú?

Zmenilo sa to aj mne, ale zatiaľ to ide zaujímavejším smerom. Od pomerne naivných

postáv sa pomalými krôčikmi dostávam k zrelým ženám a veľmi sa z toho teším. Neviem však, či je sexizmus obsadiť herečky do vekovo primeraných rolí. Počítam s tým, že o desať rokov ma zase čakajú iné postavy.

Vo filmoch si sa už vyzliekla. Je to neporovnateľné, ale niekto by si pomyslel, prečo by takéto herečky neskúsili aj Onlyfans. Napríklad herečka Drea De Matteo zo Sopranos si pred exekútorom zachránila dom len vďaka tomu, že si založila Onlyfans. Vieš si predstaviť, že by si spravila niečo podobné?

Neviem si to predstaviť. Ale úplne chápem, že ak človeku ide o veľa, využije akékoľvek dostupné prostriedky, aby povedzme ochránil svoju rodinu. Každý máme hranice toho, čo je pre nás ešte „poctivé“ zarábanie, nastavené inak.