Toto sú najlepšie reštaurácie na svete. Jedna z nich sa nachádza len niekoľko kilometrov od slovenských hraníc

Vyšiel nový rebríček najlepších reštaurácií sveta. Európa v ňom má bohaté zastúpenie.

Dlhoočakávaný zoznam 50 najlepších reštaurácií sveta na rok 2024 zverejnili minulý týždeň na slávnostnom ceremoniáli, ktorý sa konal v Las Vegas. Na akcii sa zišli najlepší šéfkuchári a šéfkuchárky a ďalšie ikony svetovej gastronómie.

Počas 22. ročníka populárneho rebríčka bodovala najmä Európa, a to hneď dvadsaťštyrikrát. Slovenskú stopu, bohužiaľ, v zozname nenájdeš, do niektorých top podnikov to však nemáš vôbec tak ďaleko.

Vo Viedni, len niekoľko kilometrov od slovenských hraníc, nájdeš 22. najlepšiu reštauráciu na svete – Steirereck. Menu pozostáva z nezvyčajných miestnych surovín či zo vzácnych druhov ovocia a zeleniny. Zastúpenie v rebríčku má aj Paríž, Berlín, Londýn, Madrid, Barcelona alebo Kodaň.

V prvej trojke sa umiestnili európske reštaurácie

Európa dokonca bodovala aj na stupni víťazov. Na 3. mieste je reštaurácia Table by Bruno Verjus, ktorú nájdeš v Paríži. Na 2. mieste nasleduje podnik s názvom Asador Etxebarri, ktorý sa nachádza v španielskom Atxonde. Španielsko obsadilo aj prvé miesto, a to zásluhou barcelonskej reštaurácie Disfrutar.