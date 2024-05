„Kreatívny a zvrátený.“ Nový seriál Netflixu sa až desivo podobá na Squid Game

Netflix prináša nový seriál. Ľudia si nemôžu pomôcť a seriál prirovnávajú k šou Squid Game.

Nový juhokórejský seriál s názvom The 8 Show rozpráva príbeh ôsmich ľudí, ktorí zúfalo potrebujú peniaze a sú pozvaní do televíznej reality šou. Znie ti to aspoň trochu povedome?

Dokonca aj z hľadiska postáv možno vydedukovať niekoľko podobností. Hlavný hrdina Jin-su má veľké dlhy, pracuje za minimálnu mzdu a bojí sa, že dlhy bude platiť až do smrti. Dokonca uvažuje o samovražde.

Jedného dňa mu však na účet začnú prichádzať peniaze a záhadná limuzína ho vysadí pri divadle. Jin-su má dve možnosti. Buď si vezme peniaze a pôjde domov, alebo prejde cez oponu a začne hrať hru.



Spolu s ostatnými súťažiacimi sa ocitne v osemposchodovej budove v Soule. Čím dlhšie tam zostanú, tým viac peňazí môžu získať. Čo je však na tom také ťažké? Všetko okrem jedla a pitia stojí asi tisíckrát viac ako normálne.

„Aby mohli vyhrať obrovskú sumu, musia zostať v súťaži čo najviac dní a dodržiavať niekoľko základných pravidiel. Napríklad nesmú zo svojich izieb odniesť žiadne predmety a nikto nesmie zomrieť. Hodiny neustále tikajú a každú minútu sú všetci súťažiaci bohatší o tisíce wonov. Nič však nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá,“ opisuje dej web nafilmu.cz.

Súťažiaci sú nútení bojovať o holý život s tým, že ak jeden z nich zomrie, všetci prehrajú. Divákov táto šou dosť znepokojila, pričom jeden z nich poznamenal: „Pôsobí to ako Squid Game, ale toto je psychologicky zvrátené.“

Ďalší uviedol: „Hoci je to oveľa inteligentnejšie napísané ako Squid Game (a celkovo kreatívnejšie), v konečnom dôsledku to ľudí nezasiahne tak ako Squid Game.“ Iný sa zas vyjadril, že je to jeden z najlepších seriálov vôbec a že si ho pozrel za jeden deň. Čo si o ňom myslíš ty?