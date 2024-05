Zahraničný portál radí cudzincom, ako zbaliť Slovenku. Naše ženy sú najlepšie manželky, tvrdí

Podľa teórie portálu si stačí „prelistovať“ katalóg národností, vybrať si tú, ktorá ti vyhovuje najviac, a potom sa poučený môžeš vrhnúť do vôd internetových zoznamiek a sociálnych sietí.

Portál International Womens Club čitateľom ponúka charakteristiku žien rôznych národností z krajín celého sveta, medzi ktorými, samozrejme, nechýbajú ani Slovenky. V druhej časti prehľadu portál dokonca ponúka návod, ako uspieť na rande, ako zviesť slovenské ženy či dokonca ako nájsť spoľahlivú slovenskú zoznamku.

Spriaznená duša si ťa nájde aj z druhého konca sveta

„Si jedným z tých ľudí, ktorí sa zúfalo snažia nájsť svoju spriaznenú dušu? Ale čo ak hľadáš na nesprávnom mieste? Čo ak tvoja osudová láska žije v inej krajine?“ pýta sa International Womens Club.

Podľa teórie portálu si stačí „prelistovať“ katalóg národností, vybrať si tú, ktorá ti vyhovuje najviac, a potom sa poučený môžeš vrhnúť do vôd internetových zoznamiek a sociálnych sietí.

Slovenky sú najlepšie manželky

Vizuálna aj osobnostná charakteristika Sloveniek je do značnej miery generalizovaná a plná streotypov, vo všeobecnosti však Slovenky vykresľuje v pozitívnom svetle – ako atraktívne a sofistikované ženy, ktoré sú rodinne orientované, najlepšie manželky a zároveň bažia po nových zážitkoch aj kariérnych úspechoch.

Ako si získať srdce Slovenky?

International Womens Club potenciálnym záujemcom o vzťah so Slovenkou radí, aby boli iniciatívni, úprimní, ženu zahŕňali pozornosťou aj náklonnosťou a nezabudli spomenúť rodinné hodnoty. „Prečo je to dôležité? Lebo rodina je najvyššia hodnota aj v živote slovenských žien!“ tvrdí portál.

Ako uspieť u Slovenky? „Slovenské ženy sú zbláznené do mužov, ktorí sa vedia obliekať,“ píše International Womens Club a mužom radí, aby nepodceňovali svoju vizuálnu stránku, správali sa ako džentlmeni a rešpektovali jej osobný priestor.

Veľkým plusom je muž so zmyslom pre humor. „Len ťažko nájdeš ženu, ktorá by nemala rada mužov so zmyslom pre humor. Ale nepreháňaj to a vyhni sa tomu, aby sa rande zmenilo na komediálnu šou,“ dodáva portál.

